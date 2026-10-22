An ninh trật tự 22/10: Truy bắt 4 phạm nhân trốn trại giam, triệt phá đường dây lừa đảo 118 đối tượng
Điểm tin An ninh trật tự ngày 22/10/2026: khởi tố nữ tài xế tăng ga bỏ chạy khi bị CSGT dừng xe ở Lào Cai; triệt phá đường dây tiêu thụ 400 tấn heo bệnh ở Đồng Nai; truy bắt 4 phạm nhân trốn Trại giam A2 ở Khánh Hòa; bắt giữ 118 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia ở Thanh Hóa; triệt phá đường dây cần sa liên tỉnh, bắt 151 đối tượng ở TP.HCM.
R.G
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-video-an-ninh-trat-tu-22-10-truy-bat-4-pham-nhan-tron-trai-giam-triet-pha-duong-day-lua-dao-118--a500388.html