An ninh trật tự 22/10: Truy bắt 4 phạm nhân trốn trại giam, triệt phá đường dây lừa đảo 118 đối tượng

Chiều 22/10, Công an thành phố Đồng Nai cho biết đã khởi tố 6 vụ án để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép. Các đối tượng nhập cảnh, ở lại với mục đích hình thành các ổ nhóm, lắp đặt thiết bị điện tử để lừa đảo trên không gian mạng.