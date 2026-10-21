An ninh trật tự 21/10: Bắt "Bố già đường biên", khởi tố nam sinh đánh cô giáo

TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Hoa Hữu Long tù chung thân cùng 13 đồng phạm trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt hơn 99,27 tỉ đồng. Do phần lớn trong số 676 bị hại và 13 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa, Tòa án công khai Bản án sơ thẩm và Phụ lục để những người liên quan được biết.