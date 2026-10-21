An ninh trật tự 21/10: Bắt "Bố già đường biên", khởi tố nam sinh đánh cô giáo
Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp Công an tỉnh Savannakhet (Lào) bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây vận chuyển pháo nổ từ Lào vào Việt Nam, trong đó có đối tượng biệt danh "Bố già đường biên", thu giữ 30 tấn pháo các loại. Ở Hà Nội, Công an thành phố khởi tố, tạm giam một nam sinh lớp 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi sau khi em này đánh cô giáo ngay trong lớp học, khiến cô bị gãy xương cánh mũi.Đây là hai trong những thông tin đáng chú ý trong bản tin An ninh trật tự ngày 21/10/2026.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/video/xem-video/-video-an-ninh-trat-tu-21-10-bat-bo-gia-duong-bien-khoi-to-nam-sinh-danh-co-giao-9352.html