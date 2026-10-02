An ninh trật tự 2/10: Khởi tố vụ sầu riêng, gian lận thi Tuyên Quang, đại án EVNNPT, bắt giám đốc Dwatch, khởi tố 15 người ở Đắk Lắk

Sau khi được người nhà thông báo về việc vợ và hai con tử vong trong vụ thảm án, anh N.V.Q. (41 tuổi), nạn nhân sống sót, bị sốc nặng và hiện vẫn phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất do tâm lý chưa ổn định.