An ninh trật tự 2/10: Khởi tố vụ sầu riêng, gian lận thi Tuyên Quang, đại án EVNNPT, bắt giám đốc Dwatch, khởi tố 15 người ở Đắk Lắk
Đáng chú ý hôm nay là những diễn biến mới trong vụ án liên quan xuất khẩu sầu riêng với 39 bị can; vụ gian lận thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Tuyên Quang đã khởi tố 41 bị can; đại án xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia và Tập đoàn PC1 với 48 bị can; Giám đốc Công ty Dwatch bị bắt liên quan việc kinh doanh đồng hồ, trang sức giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng; cùng vụ 15 người tại 3 cơ sở thẩm mỹ ở Đắk Lắk bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
R.G
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-video-an-ninh-trat-tu-2-10-khoi-to-vu-sau-rieng-gian-lan-thi-tuyen-quang-dai-an-evnnpt-bat-gia-a498657.html