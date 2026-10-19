An ninh trật tự 19/10: Bắt chồng cũ Hằng Du Mục, truy bắt tội phạm trốn 43 năm
Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Sun Yupeng (Tôn Bằng), chồng cũ TikToker Hằng Du Mục, vì dùng trái phép nhãn hiệu để bán gần 29 tấn táo đỏ; tại Quảng Ngãi, người phụ nữ giết bạn thân cướp vàng bị bắt sau 43 năm trốn truy nã. Đây là hai trong những thông tin đáng chú ý trong bản tin An ninh trật tự ngày 19/10/2026.
R.G
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-video-an-ninh-trat-tu-19-10-bat-chong-cu-hang-du-muc-truy-bat-toi-pham-tron-43-nam-a500055.html