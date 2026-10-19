An ninh trật tự 19/10: Bắt chồng cũ Hằng Du Mục, truy bắt tội phạm trốn 43 năm

Thảo luận tại tổ về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) chiều 19/10, Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá cho biết, việc bổ sung những hành vi mới trong BLHS là xuất phát từ yêu cầu thực tiễn hiện nay tội phạm diễn biến rất phức tạp, có những quyền và lợi ích của người dân, tổ chức, doanh nghiệp bị xâm hại, cần được quy định trong bộ luật.