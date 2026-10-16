An ninh trật tự 16/10: Điều tra trốn thuế qua máy POS, khởi tố nhóm sửa kết quả quan trắc, bắt cựu giám đốc phòng giao dịch ngân hàng

Theo Luật Đất đai năm 2024, sổ đỏ ghi sai tên người sử dụng đất, số thửa hoặc diện tích có thể được đính chính nếu sai sót đáp ứng điều kiện luật định. Trường hợp giấy chứng nhận được cấp không đúng đối tượng, diện tích hoặc không đủ điều kiện, cơ quan có thẩm quyền phải xem xét xử lý theo quy định, có thể thu hồi và cấp lại giấy chứng nhận.