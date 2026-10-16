An ninh trật tự 16/10: Điều tra trốn thuế qua máy POS, khởi tố nhóm sửa kết quả quan trắc, bắt cựu giám đốc phòng giao dịch ngân hàng
Thanh Hóa điều tra đường dây trốn thuế qua máy POS với tổng giao dịch khoảng 15.000 tỷ đồng; Bắc Ninh khởi tố 10 bị can liên quan chỉnh sửa kết quả quan trắc môi trường. Đây là hai trong những thông tin đáng chú ý trong bản tin An ninh trật tự ngày 16/10/2026.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/video/xem-video/-video-an-ninh-trat-tu-16-10-dieu-tra-tron-thue-qua-may-pos-khoi-to-nhom-sua-ket-qua-quan-trac-b-9297.html