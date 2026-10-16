An ninh trật tự 15/10: Tài xế vụ nữ sinh tử vong lãnh 30 tháng tù, khởi tố nhóm săn voọc ở Phú Quốc
Tài xế xe tải trong vụ tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong ở Vĩnh Long bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù; tại Phú Quốc, 4 bị can bị khởi tố liên quan vụ săn bắt voọc bạc. Đây là hai trong những thông tin đáng chú ý trong bản tin An ninh trật tự ngày 15/10/2026.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/video/xem-video/-video-an-ninh-trat-tu-15-10-tai-xe-vu-nu-sinh-tu-vong-lanh-30-thang-tu-khoi-to-nhom-san-vooc-o-p-9287.html