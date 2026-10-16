An ninh trật tự 15/10: Tài xế vụ nữ sinh tử vong lãnh 30 tháng tù, khởi tố nhóm săn voọc ở Phú Quốc

Gần 1.000m2 đất được gia đình dành làm nơi thờ cúng tổ tiên. Sau khi con trai út qua đời, vợ ông làm thủ tục thừa kế khiến chị chồng phản đối. Vụ tranh chấp được xem xét trên cơ sở thỏa thuận phân chia tài sản và di chúc của người mẹ.