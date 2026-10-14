An ninh trật tự 14/10: Bắt trợ lý Tổng Giám đốc vụ 84 tấn quặng phóng xạ, cháy lớn ở Cà Mau
Báo An Giang Online mời quý vị và các bạn theo dõi Điểm tin An ninh trật tự ngày 14/10/2026 với những thông tin đáng chú ý:Tại Lạng Sơn, cơ quan công an bắt trợ lý Tổng Giám đốc một doanh nghiệp để điều tra hành vi liên quan vụ vận chuyển trái phép 84 tấn quặng chứa chất phóng xạ.Ở thành phố Huế, vụ chìm thuyền trên phá Tam Giang khiến một người tử vong. Lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.Tại Cà Mau, một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà kho trong Khu công nghiệp Hòa Trung, gây thiệt hại về tài sản. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.Đáng chú ý, Bộ Công an yêu cầu mở rộng điều tra vụ phân bón giả, tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm và trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức liên quan.Cuối bản tin, Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang xác minh vụ người đàn ông nước ngoài ghì đè, đuổi đánh tài xế xe ôm công nghệ sau mâu thuẫn, gây xôn xao dư luận.Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!
R.G
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