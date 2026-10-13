An ninh trật tự 13/10: Đề nghị án tù vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long, xét xử 60 bị cáo lừa đảo, bắt nhóm “Cọp Đen”

Cửa khẩu cảng Cẩm Phả là một trong những cửa khẩu cảng biển có hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu sôi động, thường xuyên đón tàu hàng trọng tải lớn, tàu nước ngoài và đông thuyền viên ra vào làm hàng. Trước yêu cầu kiểm soát chặt chẽ, giải quyết thủ tục nhanh chóng, thuận tiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả, Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn. Qua đó, vừa giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu diễn ra thông suốt.