An ninh trật tự 13/10: Đề nghị án tù vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long, xét xử 60 bị cáo lừa đảo, bắt nhóm “Cọp Đen”
Báo An Giang Online mời quý vị và các bạn theo dõi Điểm tin An ninh trật tự ngày 13/10/2026 với những thông tin đáng chú ý: - Tại Vĩnh Long, Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 18 đến 30 tháng tù đối với tài xế trong vụ tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong. Luật sư phía bị hại đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung. - Ở Gia Lai, Sở Y tế vào cuộc làm rõ nguyên nhân bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt, khiến gia đình bức xúc. - Tại Điện Biên, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử 60 bị cáo trong đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia qua sàn giao dịch vàng ảo, chiếm đoạt gần 16,5 tỷ đồng. - Đáng chú ý, Công an tỉnh Đồng Nai bắt khẩn cấp 11 người thuộc nhóm giang hồ mạng “Cọp Đen”, chuyên sản xuất, đăng tải các video bạo lực thu hút hàng triệu lượt xem. - Cuối bản tin, Công an phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang xác minh đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên xô xát giữa ngã tư, gây mất an ninh trật tự và cản trở giao thông. - Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/video/xem-video/-video-an-ninh-trat-tu-13-10-de-nghi-an-tu-vu-nu-sinh-tu-vong-o-vinh-long-xet-xu-60-bi-cao-lua-da-9266.html