An ninh trật tự 1/10: Khởi tố 28 bị can giả mạo trong công tác, mở rộng vụ phân bón giả, bắt thêm 3 người liên quan DJ Ngân 98
Báo An Giang Online. Mời quý vị và các bạn theo dõi Điểm tin An ninh trật tự ngày 1/10/2026. Từ việc khởi tố 28 bị can về hành vi giả mạo trong công tác; mở rộng điều tra đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô đặc biệt lớn tại Đắk Lắk; đến vụ truy tìm nam thanh niên liên quan vụ ẩu đả dưới hầm chui ở Bắc Ninh. Đáng chú ý, lực lượng công an tại Lào Cai đã kịp thời bơi ra cứu hai trẻ mắc kẹt giữa dòng nước xiết; đồng thời, cơ quan điều tra bắt thêm 3 người liên quan vụ án của DJ Ngân 98.
R.G
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