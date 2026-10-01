An ninh trật tự 1/10: Khởi tố 28 bị can giả mạo trong công tác, mở rộng vụ phân bón giả, bắt thêm 3 người liên quan DJ Ngân 98

Chỉ vài thao tác trên điện thoại, một bữa ăn có thể được giao đến tận nhà. Sự tiện lợi của giao đồ ăn trực tuyến đang trở thành một phần quen thuộc của đời sống, nhưng cũng đặt ra yêu cầu mới trong quản lý an toàn thực phẩm (ATTP): Người mua biết gì về nơi chế biến món ăn và khi xảy ra vấn đề, trách nhiệm thuộc về ai?