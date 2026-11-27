Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị trao giải A cho các tác giả thi ảnh nghệ thuật

Được sự ủy quyền của Bộ Công an, chiều 27-11, Cục Công tác chính trị tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật, vẽ tranh cổ động hưởng ứng phong trào thi đua "Ba Nhất" (Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất) cùng Cuộc vận động sáng tác tiểu thuyết, truyện ngắn, ký chủ đề "Người chiến sĩ Công an cơ sở vì bình yên cuộc sống" lần thứ II năm 2026.

Sự kiện diễn ra nhân Ngày Văn hóa Việt Nam và dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Theo thống kê của Ban tổ chức, hơn 1.800 tác phẩm thuộc các thể loại văn học, tranh cổ động và nhiếp ảnh từ các tác giả trong và ngoài lực lượng đã gửi về dự thi.

Ở hạng mục ảnh nghệ thuật, Ban tổ chức trao 90 giải thưởng gồm 15 giải A, 20 giải B, 25 giải C và 30 giải khuyến khích. Trong nhóm 15 tác phẩm giành giải A có đại diện của Chuyên đề An ninh Thủ đô là Thiếu tá Nguyễn Phú Khánh với tác phẩm kể lại câu chuyện xúc động khi Công an Hà Nội tổ chức đám cưới bù sau 43 năm tặng đôi vợ chồng thương binh chưa từng nhìn thấy mặt nhau...

Đánh giá về mảng nhiếp ảnh, Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị cho biết các tác phẩm đoạt giải chinh phục người xem bằng ngôn ngữ ánh sáng cùng những khoảnh khắc chân thực.

Tinh thần kỷ luật, trung thành và gần dân hiện lên rõ nét qua những khuôn hình giàu tính thẩm mỹ. Nhiều bức ảnh đạt trình độ chuyên môn cao, vượt ra khỏi khuôn khổ tuyên truyền thuần túy để trở thành những tác phẩm nghệ thuật độc lập có sức sống lâu bền.

Thiếu tá Nguyễn Phú Khánh (Chuyên đề An ninh Thủ đô) đạt giải A hạng mục ảnh nghệ thuật với tác phẩm kể lại câu chuyện xúc động khi Công an Hà Nội tổ chức đám cưới bù sau 43 năm tặng đôi vợ chồng thương binh chưa từng nhìn thấy mặt nhau...

Kể chuyện người chiến sĩ bằng ống kính và nét cọ

Song hành với ảnh nghệ thuật, cuộc thi vẽ tranh cổ động hưởng ứng phong trào thi đua "Ba Nhất" thu hút 707 tác phẩm dự thi. Hội đồng giám khảo cũng chọn trao 90 giải gồm 15 giải A, 20 giải B, 25 giải C và 30 giải khuyến khích. Bằng ngôn ngữ đồ họa cô đọng và mảng màu giàu biểu cảm, các họa sĩ đã chuyển hóa nội hàm chính trị của phong trào thi đua thành hình ảnh trực quan, dễ nhớ, dễ đi vào đời sống.

Thay mặt các tác giả phát biểu tại hội trường, một họa sĩ chia sẻ nỗi trăn trở khi tìm cách đưa thông điệp của phong trào thi đua bước ra khỏi trang giấy một cách tự nhiên và bền bỉ. Theo tác giả này, qua từng khung hình và nét cọ, hình ảnh người chiến sĩ công an thoát khỏi những khuôn mẫu khô cứng, hiện lên bằng sự tận tụy và lòng dũng cảm giữa những địa bàn còn nhiều khó khăn.

"Giải thưởng lớn nhất không nằm ở tấm bằng khen, mà ở sự đồng cảm của công chúng và cơ hội tiếp tục cống hiến cho những đề tài nhân văn", đại diện các tác giả bày tỏ.

Nhiều gương mặt Công an Hà Nội đoạt giải văn học

Cùng được tổng kết trong buổi lễ là Cuộc vận động sáng tác văn học lần thứ II năm 2026. Ban tổ chức tiếp nhận 33 tiểu thuyết, 400 truyện ngắn và 178 truyện ký. Tính chung toàn bộ các lĩnh vực văn học, tranh cổ động và nhiếp ảnh, hơn 1.800 tác phẩm của các tác giả trong và ngoài lực lượng đã gửi về dự thi.

Ở bảng tác giả chuyên nghiệp, Hội đồng giám khảo áp dụng chuẩn mực khắt khe. Thể loại tiểu thuyết chỉ trao 1 giải B, 3 giải C, 5 giải khuyến khích. Mảng truyện ký có 2 giải B, 4 giải C và 1 giải khuyến khích. Cả hai thể loại dài hơi này đều để trống giải A. Riêng truyện ngắn chuyên nghiệp trao 3 giải A, 5 giải B, 7 giải C và 10 giải khuyến khích.

Bảng không chuyên lại chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của chính những cán bộ, chiến sĩ ở cơ sở và quần chúng nhân dân cầm bút. Khối này giành tới 15 giải A, gồm 10 giải A truyện ngắn và 5 giải A truyện ký, bên cạnh 22 giải B, 30 giải C và 45 giải khuyến khích.

Trong số các tác giả không chuyên được xướng tên trên sân khấu có nhiều đại diện của Công an TP Hà Nội. Thiếu tá Nguyễn Anh Phúc, Trưởng Công an xã Ba Vì đoạt giải A truyện ký với tác phẩm "Đất lành bởi người ở lại"; tác giả Nguyễn Thị Thu Hoàn, Công an phường Thanh Xuân, đoạt giải C truyện ngắn với "Bản tình ca đất và nắng"...

Buổi lễ diễn ra trong thời điểm toàn lực lượng đang triển khai Nghị quyết số 80 ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Quyết định số 7454/QĐ-BCA ngày 13/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Đề án phát triển văn hóa Công an nhân dân trong kỷ nguyên mới. Với phong trào thi đua "Ba Nhất", kỷ luật được xác định là nền tảng, trung thành là cốt lõi và gần dân là thước đo.

Ban tổ chức trao giải A và B cho các tác giả ở các hạng mục sáng tác tiểu thuyết, truyện ngắn và ký

Khắt khe với tiểu thuyết, bứt phá từ cây bút không chuyên

Ở Cuộc vận động sáng tác văn học chủ đề "Người chiến sĩ Công an cơ sở vì bình yên cuộc sống" lần thứ II năm 2026, Ban tổ chức nhận được 33 tiểu thuyết, 400 truyện ngắn và 178 truyện ký. Đồng chí Nguyễn Công Bẩy nêu rõ đây là lĩnh vực đòi hỏi chiều sâu tư tưởng và sự dấn thân thực tế. Nhiều tác phẩm đã đổi mới bút pháp thể hiện, có kết cấu chặt chẽ và khai thác sâu thế giới nội tâm nhân vật.

Với bảng tác giả chuyên nghiệp, Hội đồng giám khảo chấm 1 giải B, 3 giải C, 5 giải khuyến khích cho tiểu thuyết, cùng 2 giải B, 4 giải C và 1 giải khuyến khích cho truyện ký. Cả hai thể loại dài hơi này đều khuyết giải A. Riêng truyện ngắn chuyên nghiệp trao 3 giải A, 5 giải B, 7 giải C và 10 giải khuyến khích.

Lý giải việc không trao giải A tiểu thuyết và truyện ký chuyên nghiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị cho biết điều đó phản ánh thái độ làm việc khắt khe và chuẩn mực cao của Hội đồng giám khảo trước những "thể loại dài hơi, đòi hỏi tầm vóc khái quát nghệ thuật lớn hơn".

Bức tranh ở bảng không chuyên lại bứt phá mạnh mẽ với 15 giải A, gồm 10 giải A truyện ngắn và 5 giải A truyện ký, bên cạnh 22 giải B, 30 giải C và 45 giải khuyến khích. Đồng chí Nguyễn Công Bẩy đánh giá cao việc "chính những cán bộ, chiến sĩ công an trực tiếp công tác, chiến đấu ở cơ sở và quần chúng đã cầm bút ghi lại cuộc sống chiến đấu và những trăn trở của bản thân mình". Theo ông, sự trưởng thành của đội ngũ cây bút không chuyên cho thấy phong trào sáng tác từ cơ sở đang phát triển đúng hướng, khơi dậy nguồn sáng tạo từ những người trong cuộc.

Trong danh sách bảng không chuyên được xướng tên trên sân khấu có nhiều đại diện từ Hà Nội. Thiếu tá Nguyễn Anh Phúc, Trưởng Công an xã Ba Vì (Công an TP Hà Nội) đoạt giải A truyện ký với tác phẩm "Đất lành bởi người ở lại". Tác giả Nguyễn Đức Vũ (Phòng An ninh đối ngoại , Công an TP Hà Nội) giành giải B truyện ký "Chuyến xe không mất tiền", tác giả Nguyễn Thị Thu Hoàn (Công an phường Thanh Xuân) đoạt giải C truyện ngắn "Bản tình ca đất và nắng"...

Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị phát biểu tại buổi lễ

Đưa tác phẩm rời hội trường đến với công chúng

Lễ tổng kết là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết số 80 ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Quyết định số 7454/QĐ-BCA ngày 13/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Đề án phát triển văn hóa Công an nhân dân trong kỷ nguyên mới.

Xem buổi lễ hôm nay là điểm khởi đầu để các giá trị nghệ thuật đi xa hơn, đồng chí Nguyễn Công Bẩy đề nghị các đơn vị chức năng phối hợp cùng Nhà xuất bản Công an nhân dân, Cục Truyền thông Công an nhân dân và hệ thống báo chí in tuyển tập văn học, sách ảnh. Tranh cổ động và ảnh nghệ thuật đoạt giải sẽ được tổ chức triển lãm lưu động tại Công an các đơn vị, địa phương, các học viện, trường Công an nhân dân và nhiều không gian công cộng.

Công an các địa phương cũng được yêu cầu tạo điều kiện để văn nghệ sĩ "cùng ăn, cùng ở, cùng làm" với cơ sở, đồng thời mở thêm trại sáng tác bồi dưỡng những hạt nhân văn nghệ ngay trong nội bộ lực lượng.