An ninh phi truyền thống: Vì sao 100% cơ sở giáo dục được đặt mục tiêu tuyên truyền?

Đây là những mục tiêu đáng chú ý trong Đề án “Tuyên truyền phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 23/6/2026.

Đề án của Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu 100% cơ sở giáo dục triển khai tuyên truyền, giáo dục phù hợp về phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống (Ảnh minh họa).

Đề án đặt mục tiêu phấn đấu 100% cơ sở giáo dục triển khai tuyên truyền, giáo dục phù hợp về phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Mỗi tỉnh, thành phố cũng hướng tới xây dựng, duy trì ít nhất một mô hình điểm để nâng cao nhận thức và khả năng chủ động ứng phó trong cộng đồng.

Đề án không chỉ đặt yêu cầu phổ biến thông tin. Trọng tâm là tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Qua đó, nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ, chủ động phòng ngừa và ứng phó trước những mối đe dọa an ninh phi truyền thống.

Đưa kiến thức phòng ngừa từ trường học đến cộng đồng

Đề án chú trọng địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm đối tượng dễ bị tác động bởi các mối đe dọa an ninh phi truyền thống (Ảnh minh họa).

Việc đặt mục tiêu 100% cơ sở giáo dục triển khai tuyên truyền, giáo dục phù hợp cho thấy vai trò của môi trường học tập trong nâng cao nhận thức về an ninh phi truyền thống. Nội dung này cần được tổ chức phù hợp với đặc điểm người học, góp phần hình thành kiến thức, kỹ năng phòng ngừa và ý thức tự bảo vệ.

Không chỉ trong trường học, Đề án còn hướng tới đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và các cơ quan thực thi nhiệm vụ. Đến năm 2030, phấn đấu 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp được quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Chiến lược quốc gia về phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.

Cùng với đó, 100% Bộ, ngành, địa phương và đơn vị lực lượng vũ trang đưa nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về lĩnh vực này vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm. Yêu cầu đặt ra là hoạt động tuyên truyền phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với chức năng của từng cơ quan và đặc điểm của từng địa bàn.

Ở cấp địa phương, mỗi tỉnh, thành phố phấn đấu xây dựng, duy trì ít nhất một mô hình điểm về tuyên truyền, nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó. Những mô hình hiệu quả có thể được nhân rộng tại cộng đồng dân cư, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và các địa bàn trọng điểm.

Đề án triển khai trên phạm vi toàn quốc, hướng tới toàn thể Nhân dân. Trong đó, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những nhóm dễ bị tác động. Điều này đòi hỏi nội dung tuyên truyền phải dễ tiếp cận, dễ hiểu và phù hợp với điều kiện thực tế của từng nhóm đối tượng.

Chuyển đổi số và phối hợp truyền thông để ứng phó hiệu quả

Bên cạnh việc mở rộng đối tượng tiếp cận, Đề án xác định chuyển đổi số và truyền thông số là hướng đột phá trong đổi mới phương thức tuyên truyền. Nội dung truyền thông cần được chuẩn hóa, gắn với hệ thống thông điệp quốc gia và những nguy cơ, thách thức nổi lên.

Một mục tiêu cụ thể là 100% Bộ, ngành, địa phương xây dựng đầu mối và cơ chế phối hợp truyền thông về các vấn đề liên quan đến an ninh phi truyền thống. Đây là cơ sở để tăng cường kết nối, thống nhất thông tin và nâng cao khả năng phối hợp khi xuất hiện tình huống cần xử lý.

Hằng năm, các đợt tuyên truyền trọng điểm sẽ được tổ chức ở cấp quốc gia, Bộ, ngành và địa phương. Hoạt động này gắn với yêu cầu nâng cao năng lực truyền thông chiến lược, truyền thông nguy cơ và ứng phó khủng hoảng truyền thông.

Đề án cũng đặt nhiệm vụ xử lý tin giả, thông tin sai lệch trong tổng thể công tác bảo đảm an ninh tư tưởng, an ninh thông tin trên không gian mạng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để thực hiện các mục tiêu, Đề án đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường phối hợp liên ngành, liên vùng và hợp tác quốc tế; bảo đảm nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

Qua đó, công tác tuyên truyền hướng tới yêu cầu thiết thực hơn: giúp người dân hiểu đúng nguy cơ, biết cách phòng ngừa và có hành động phù hợp khi xảy ra tình huống. Đây cũng là nền tảng để nâng cao năng lực chủ động ứng phó của toàn xã hội.