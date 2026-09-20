An ninh năng lượng Trung Đông mất hai 'lá chắn' chỉ trong một tuần

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Đúng ngày hội nghị tám nước tại Salalah dự kiến nhóm họp để bảo đảm vận tải qua eo biển Hormuz, đường ống Ả Rập được xây dựng nhằm né điểm nghẽn này lại phải đóng cửa sau một cuộc tấn công bằng drone. Khi cả cơ chế ngoại giao lẫn tuyến dự phòng vật chất cùng thất bại, đây có thể là điểm chuyển trong cách thị trường định giá rủi ro dầu mỏ.

Vì sao Salalah đổ vỡ

Salalah được kỳ vọng là lần tiếp xúc cấp cao đầu tiên giữa Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) và Tehran kể từ khi xung đột hiện tại liên quan đến Iran bùng phát, xoay quanh đề xuất của Iran và Oman về bảo đảm an toàn cho tàu thương mại qua Hormuz. Nhưng nền tảng đã yếu từ trước: Iran từng bác bỏ cơ chế quản lý chung eo biển.

Ngày 10/9, drone phóng từ lãnh thổ Iraq tấn công đường ống East-West của Ả Rập. Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố không tham dự phiên họp nào có Iran cho đến khi quan hệ ngoại giao được khôi phục. Ngày 14/9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận danh sách bảy nước gồm năm thành viên GCC, Iran và Iraq, không có Bahrain. Cùng ngày, Oman hoãn hội nghị vì cần thêm đồng thuận.

Danh sách ban đầu gồm tám nước. Việc Bahrain rút lui cho thấy GCC đã rạn nứt trước khi cuộc tấn công đường ống tạo thêm biến số. Một cuộc tẩy chay có thể khắc phục; hai đường đứt gãy chồng lên nhau trong cùng tuần lại cho thấy vấn đề sâu hơn.

Cuộc tấn công đường ống và tín hiệu giá dầu

Đường ống East-West dài khoảng 1.200 km, nối Abqaiq với cảng Yanbu trên Biển Đỏ, có công suất khoảng 7 triệu thùng/ngày. Mục đích chiến lược của nó là đưa dầu Ả Rập ra thị trường mà không cần qua Hormuz. UAE cũng có tuyến tới Fujairah, nên rủi ro còn phụ thuộc vào việc chỉ tuyến Ả Rập bị đánh hay nhiều tuyến tránh Hormuz cùng chịu sức ép.

Đó là lý do cuộc tấn công ngày 10/9 đáng chú ý: mục tiêu là tuyến đường dự phòng, không phải khai thác dầu.

Saudi Aramco đóng đường ống và sửa chữa, nhưng đến 14/9 chưa xác nhận khôi phục dòng chảy. Iran phủ nhận liên quan; Công ti cho biết không có kế hoạch tấn công trả đũa trên lãnh thổ Iraq.

Ngày 14/9, dầu Brent trên sàn ICE kỳ hạn tháng 11 giao dịch gần 110 USD/thùng, tăng khoảng 5% so với phiên 11/9. Đây là tín hiệu của nỗi lo nguồn cung hơn là nhu cầu. Thị trường đang định giá rủi ro đồng thời trên hai kênh: eo biển Hormuz và tuyến đường vòng.

Đổ vỡ cấu trúc hay cú sốc có thể phục hồi?

Có hai cách đọc. Quan điểm “đổ vỡ cấu trúc” dựa trên cảnh báo của Iran rằng an toàn tại Hormuz không thể được bảo đảm và sự sụp đổ của một kênh đối thoại hiếm hoi. Quan điểm “có thể phục hồi” nhấn mạnh vai trò trung gian của Oman vẫn còn và thỏa thuận vận tải Iran-Oman chưa biến mất.

Cách thận trọng hơn là theo dõi ba biến số. Thứ nhất, đường ống có được khôi phục và xác nhận dòng chảy hay không. OPEC+ có thể điều chỉnh sản lượng và sử dụng công suất dự phòng của Ả Rập/UAE, nhưng chỉ tín hiệu khôi phục đáng tin cậy mới giúp hạ phần bù rủi ro.

Thứ hai, Oman có thể tái triệu tập đàm phán hay không, và Bahrain có được đưa trở lại hay không. Thứ ba, OPEC+ và các nước nhập khẩu có phát tín hiệu sử dụng công suất dự phòng hoặc kho dự trữ dầu chiến lược (SPR) hay không.

Rủi ro còn lan sang khí đốt và điện. Eo biển Hormuz cũng vận chuyển lượng LNG đáng kể của Qatar, nên gián đoạn có thể ảnh hưởng tới thị trường điện châu Âu và châu Á.

Điều thay đổi đối với rủi ro tuyến cung ứng

Điểm cốt lõi của tuần này là khu vực mất hai công cụ quản trị rủi ro cùng lúc: cơ chế ngoại giao nhằm giảm nguy cơ gián đoạn vận tải và hạ tầng nhằm né Hormuz.

Cho đến khi đường ống được khôi phục với dòng chảy được xác nhận hoặc Oman tái khởi động đàm phán với một lộ trình đa phương thực tế, phần bù an ninh nguồn cung trong dầu Brent có cơ sở rõ ràng. Giá có thể duy trì cao nhiều tuần hoặc nhiều tháng trước khi dự trữ chiến lược, điều chỉnh OPEC+ hoặc tiến triển ngoại giao giúp hạ nhiệt.

Vì vậy, hãy nhìn đây như một thay đổi chế độ trong rủi ro tuyến cung ứng, không phải một tiêu đề chóng qua. Những tài sản chịu ảnh hưởng trực tiếp gồm dầu thô và cổ phiếu năng lượng, LNG Qatar, thị trường điện châu Âu và châu Á có liên quan tới LNG, cùng các nền kinh tế mới nổi phụ thuộc nhập khẩu năng lượng.

Nh.Thạch