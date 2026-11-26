Cảng hàng hóa Long Beach ở California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Một kết quả khảo sát công bố gần đây cho thấy rủi ro an ninh mạng đã vượt bất định kinh tế để trở thành mối đe dọa hàng đầu đối với tăng trưởng trong đánh giá của lãnh đạo các doanh nghiệp lớn trên thế giới. Xu hướng này đang thúc đẩy đầu tư vào bảo mật và trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời mở ra cơ hội cho ngành công nghệ Israel.

Theo khảo sát triển vọng kinh doanh toàn cầu năm 2026 của KPMG, mạng lưới quốc tế cung cấp dịch vụ kiểm toán, thuế và tư vấn, gần một phần ba lãnh đạo doanh nghiệp coi an ninh mạng là mối đe dọa lớn đối với tăng trưởng, nhỉnh hơn tỷ lệ lựa chọn bất định kinh tế. Những rủi ro đáng chú ý khác gồm bất ổn địa chính trị, sức ép quy định và gián đoạn chuỗi cung ứng. Khảo sát được thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 với 1.400 tổng giám đốc tại 12 quốc gia.

Khoảng 45% lãnh đạo doanh nghiệp đã tăng đầu tư nhằm nâng cao khả năng phòng vệ và phục hồi trước sự cố mạng, so với 39% năm trước. Theo ông Jonathan Lavender, Phó đối tác cấp cao kiêm phụ trách bộ phận tư vấn KPMG Israel, kết quả phản ánh mức độ phụ thuộc ngày càng lớn của doanh nghiệp vào các hệ thống và hạ tầng số.

Khảo sát cũng ghi nhận sự khác biệt giữa đánh giá về kinh tế toàn cầu và triển vọng từng doanh nghiệp. Chỉ 65% người tham gia tin tưởng tăng trưởng kinh tế thế giới trong ba năm tới, mức thấp nhất kể từ năm 2021. Trong khi đó, tỷ lệ tin tưởng triển vọng tăng trưởng của chính doanh nghiệp mình tăng từ 79% năm trước lên 84%.

AI tiếp tục là ưu tiên đầu tư lớn, với gần 80% lãnh đạo xác định đây là lĩnh vực trọng tâm, so với khoảng hai phần ba năm 2024. Phần lớn dự kiến dành hơn 10% ngân sách doanh nghiệp cho AI trong năm tới và kỳ vọng thu được lợi ích trong vòng một đến ba năm.

Tuy nhiên, việc triển khai còn đối mặt với các vấn đề về đạo đức, an ninh mạng, chi phí và quyền kiểm soát dữ liệu. Thiếu kỹ năng, nhu cầu đào tạo nhân viên và khó khăn trong thu hút, giữ chân nhân tài cũng là những trở ngại lớn. Khoảng một nửa số lãnh đạo dự kiến tổ chức trao đổi với người lao động về tác động của AI, đồng thời triển khai đào tạo và trang bị kỹ năng mới.

Ông Lavender nhận định việc tăng đầu tư toàn cầu vào an ninh mạng và AI tạo cơ hội cho doanh nghiệp Israel, vốn có kinh nghiệm trong hai lĩnh vực này. Tuy nhiên, khách hàng ngày càng yêu cầu giải pháp phải bảo đảm an toàn, tích hợp thuận lợi vào hệ thống hiện có và đem lại kết quả kinh doanh đo lường được trong thời gian tương đối ngắn. Khả năng đáp ứng những yêu cầu này sẽ quyết định mức độ doanh nghiệp Israel tận dụng được cơ hội./.