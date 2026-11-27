An ninh mạng không còn là rủi ro kỹ thuật đơn thuần

Ngày 27/11, tại TP.HCM, trong khuôn khổ Hội thảo Cyber Wellness Summit 2026 với chủ đề “Làm chủ dữ liệu, kiến tạo năng lực chống chịu số”, ông Vũ Mạnh Kiểm, Giám đốc phát triển giải pháp An ninh dữ liệu, VNPT Cyber Immunity, cho rằng doanh nghiệp đang đứng trước yêu cầu thay đổi cách tiếp cận an ninh mạng, từ đầu tư các giải pháp kỹ thuật riêng lẻ sang quản trị rủi ro tổng thể, gắn bảo vệ dữ liệu với hiệu quả hoạt động và năng lực chống chịu trước các sự cố số.

Ông Vũ Mạnh Kiểm cho rằng, doanh nghiệp đang đứng trước yêu cầu thay đổi cách tiếp cận an ninh mạng

Sự dịch chuyển dữ liệu lên môi trường số đang làm thay đổi đáng kể bức tranh rủi ro của doanh nghiệp. Hoạt động giao dịch, thanh toán, quản lý khách hàng, vận hành sản xuất và kết nối đối tác ngày càng phụ thuộc vào các nền tảng số. Khi dữ liệu trở thành thành phần xuyên suốt hoạt động kinh doanh, không gian mạng cũng trở thành một trong những điểm dễ bị tổn thương nhất.

Theo ông Vũ Mạnh Kiểm, các báo cáo về rủi ro kinh doanh trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho thấy an ninh mạng tiếp tục nằm trong nhóm nguy cơ hàng đầu đối với doanh nghiệp. Đáng chú ý, rủi ro liên quan đến AI đang gia tăng nhanh chóng, phản ánh tốc độ phổ cập công nghệ này cũng như những hệ quả phát sinh khi AI được ứng dụng vào các hoạt động tấn công.

AI đang tạo ra những thay đổi cả ở phía phòng thủ lẫn tấn công. Nếu doanh nghiệp sử dụng AI để tự động hóa quy trình, phân tích dữ liệu và nâng cao năng suất, các đối tượng tấn công cũng có thể tận dụng công nghệ này để tăng tốc độ dò tìm mục tiêu, phát hiện điểm yếu, xây dựng kịch bản tấn công và mở rộng quy mô khai thác.

Điều đáng lo ngại là phương thức tấn công ngày càng tự động hóa, rút ngắn thời gian từ phát hiện lỗ hổng đến khai thác. Những điểm yếu vốn có thể tồn tại trong thời gian dài mà chưa bị phát hiện đang trở thành nguy cơ lớn hơn khi được các công cụ tự động rà quét và khai thác.

“Doanh nghiệp phải xác định ngay từ đầu rằng, nếu hệ thống tồn tại lỗ hổng, không thể kỳ vọng sẽ không có ai phát hiện ra”, ông Kiểm cảnh báo, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chủ động nhận diện, đánh giá và xử lý các điểm yếu thay vì trông chờ vào việc chúng không bị khai thác.

Trong môi trường tấn công có tốc độ cao, một lỗ hổng chưa được khắc phục có thể trở thành cửa ngõ dẫn đến xâm nhập hệ thống, đánh cắp dữ liệu, gián đoạn dịch vụ hoặc gây thiệt hại dây chuyền. Vì vậy, khả năng phòng vệ không thể chỉ dựa vào việc triển khai công cụ bảo mật mà phải hình thành quy trình giám sát, đánh giá và xử lý rủi ro liên tục.

Rủi ro an ninh mạng cũng không dừng lại ở tổn thất kỹ thuật. Một sự cố rò rỉ dữ liệu có thể khiến khách hàng mất niềm tin, ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ, kéo theo tổn thất doanh thu và uy tín thương hiệu. Trong môi trường kinh doanh số, niềm tin của khách hàng ngày càng gắn chặt với khả năng doanh nghiệp bảo vệ thông tin cá nhân, dữ liệu giao dịch và các tài sản số.

Ba lớp pháp lý, một yêu cầu quản trị dữ liệu

Sự gia tăng giá trị của dữ liệu đang thúc đẩy việc hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm vừa khai thác dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế số, vừa bảo đảm an toàn và kiểm soát các nguy cơ phát sinh.

Tại hội thảo, ông Vũ Mạnh Kiểm đề cập đến mối liên hệ giữa Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và Luật An ninh dữ liệu. Các quy định này tạo thành những lớp yêu cầu khác nhau đối với quá trình khai thác, bảo vệ và quản trị dữ liệu.

Ông Vũ Mạnh Kiểm, Giám đốc phát triển giải pháp An ninh dữ liệu, VNPT Cyber Immunity.

Trong đó, Luật Dữ liệu hướng đến xây dựng cơ chế để dữ liệu trở thành nguồn lực có thể khai thác, chia sẻ và phát triển thành tài sản phục vụ nền kinh tế. Những định hướng như xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia, hình thành thị trường và sàn giao dịch dữ liệu mở ra cơ hội thúc đẩy hoạt động kinh doanh dựa trên dữ liệu.

Tuy nhiên, khi dữ liệu được lưu trữ, trao đổi, chia sẻ và khai thác trên quy mô lớn, yêu cầu kiểm soát an toàn cũng trở nên cấp thiết. Nếu thiếu cơ chế quản trị phù hợp, quá trình phát triển thị trường dữ liệu có thể làm gia tăng nguy cơ lộ lọt, sử dụng sai mục đích hoặc mất kiểm soát đối với các nguồn dữ liệu quan trọng.

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 đặt trọng tâm vào việc bảo vệ quyền và lợi ích của chủ thể dữ liệu, yêu cầu các tổ chức thực hiện trách nhiệm trong quá trình thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân. Trong khi đó, Luật An ninh dữ liệu bổ sung các yêu cầu về bảo đảm an ninh đối với dữ liệu, đặc biệt với những dữ liệu có mức độ quan trọng và tác động lớn khi bị xâm phạm.

Việc phân biệt các yêu cầu pháp lý không chỉ có ý nghĩa trong xây dựng hồ sơ tuân thủ mà còn giúp doanh nghiệp xác định rõ dữ liệu nào cần bảo vệ, mức độ bảo vệ ra sao, ai chịu trách nhiệm và những biện pháp nào phải được triển khai.

Còn Luật An ninh dữ liệu (dự thảo) sẽ thiết lập các cấp độ dữ liệu, qua đó phân loại mức độ quan trọng và hậu quả khi dữ liệu bị lộ lọt, mất mát hoặc xâm phạm. Cách phân loại này là cơ sở để xác định yêu cầu bảo vệ tương ứng, tránh áp dụng một phương thức quản trị giống nhau cho mọi loại dữ liệu.

Các cấp độ thấp chủ yếu liên quan đến dữ liệu công khai, dữ liệu dùng chung hoặc dữ liệu có phạm vi ảnh hưởng hạn chế. Ở những cấp độ cao hơn, dữ liệu có thể liên quan đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, lĩnh vực quan trọng hoặc các thông tin mà khi bị xâm phạm có thể gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Với doanh nghiệp, điều này đồng nghĩa việc quản trị dữ liệu cần bắt đầu từ khâu nhận diện và phân loại. Không thể bảo vệ hiệu quả nếu tổ chức không biết dữ liệu đang nằm ở đâu, thuộc nhóm nào, được ai truy cập, đang chia sẻ với những hệ thống nào và có thể gây ra hậu quả gì nếu bị xâm phạm.

Các yêu cầu về hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân và hồ sơ xác định cấp độ dữ liệu cũng cần được doanh nghiệp chuẩn bị. Theo chia sẻ tại hội thảo, một số hồ sơ có thể được thực hiện phối hợp, giúp giảm sự trùng lặp trong quá trình xây dựng tài liệu quản trị và tuân thủ.

"Đối với doanh nghiệp, tuân thủ không nên chỉ dừng lại ở việc hoàn thành hồ sơ khi có yêu cầu. Các tài liệu này cần phản ánh thực trạng hệ thống, quy trình quản lý, trách nhiệm của từng bộ phận và những rủi ro thực tế, qua đó trở thành cơ sở để tổ chức triển khai các biện pháp bảo vệ", ông Kiểm nhấn mạnh.