An ninh mạng là phần thiết yếu để bảo vệ hạ tầng năng lượng trong kỷ nguyên số

An ninh mạng là một phần thiết yếu của an ninh năng lượng

Phát biểu tại hội thảo, ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa năng lượng, công nghệ số và an ninh mạng. Theo ông, khi các hệ thống năng lượng ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu và công nghệ điều khiển, bảo vệ an ninh mạng phải trở thành một phần không thể tách rời của bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Chỉ đạo, định hướng tại hội thảo, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (A05), cũng khẳng định, hạ tầng năng lượng là một trong những hạ tầng đặc biệt quan trọng, có thể trở thành mục tiêu trong các cuộc xung đột. Nếu hệ thống năng lượng bị tê liệt, nhiều hệ thống khác cũng có thể bị ảnh hưởng, từ thông tin liên lạc đến điều khiển, giám sát và vận hành.

Theo Thượng tá Tùng, nguy cơ tấn công mạng vào hạ tầng trọng yếu hiện không còn là vấn đề lý thuyết, mà đã hiện hữu, đòi hỏi các đơn vị chủ động nhận diện rủi ro và triển khai biện pháp bảo vệ tương xứng.

Bảo đảm năng lượng quốc gia

Là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp khí, ông Hồ Diên Vượng, Phó Giám đốc Chi nhánh Kinh doanh LNG, đại diện Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết, trong bối cảnh nguồn khí trong nước suy giảm, LNG nhập khẩu ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia.

Tuy nhiên, biến động địa chính trị tại Trung Đông đang tác động mạnh đến nguồn cung và giá LNG toàn cầu, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đa dạng hóa nguồn nhập khẩu và xây dựng chiến lược cung ứng dài hạn.

Ông Hồ Diên Vượng cho rằng, việc thu xếp nguồn LNG hiện vẫn đối mặt với khó khăn do các hợp đồng mua bán điện chưa có cam kết đủ dài hạn, khiến doanh nghiệp khó ký hợp đồng mua LNG dài hạn tương ứng. Trong khi đó, nhu cầu LNG có thể tăng mạnh khi các nhà máy điện khí đi vào vận hành, đòi hỏi những giải pháp phù hợp để bảo đảm nguồn cung ổn định cho Việt Nam.

An ninh mạng: Cần ưu tiên bảo vệ các hệ thống năng lượng trọng yếu

Trước thực trạng trên, tại hội thảo, ông Vũ Duy Hiền đã đề xuất ba định hướng trọng tâm: chuyển từ bảo vệ bị động sang chủ động quản trị rủi ro và nâng cao khả năng chống chịu; tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp năng lượng và các tổ chức chuyên môn; gắn ứng dụng công nghệ mới với yêu cầu an ninh, an toàn và phát triển bền vững.

Tiếp cận từ góc độ doanh nghiệp, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng đề nghị doanh nghiệp cần chủ động nhận diện, ưu tiên bảo vệ các hệ thống năng lượng trọng yếu; nâng cao năng lực giám sát, ứng phó và khôi phục sau sự cố.

Đồng thời tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng và các đơn vị chuyên môn, đặc biệt, hệ thống công nghệ thông tin (IT), công nghệ vận hành công nghiệp (OT) và dữ liệu vận hành cần được bảo vệ phù hợp với đặc thù của từng hệ thống, ngay từ khâu đầu tư, thiết kế đến tổ chức vận hành.

Ở góc độ của Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA), TS. Nguyễn Huy Hoạch, Thường trực Hội đồng Khoa học và Biên tập cũng chia sẻ, an ninh năng lượng trong giai đoạn phát triển mới cần bảo đảm đồng thời ba yếu tố: nguồn cung đủ, vận hành ổn định và chi phí hợp lý.

Đặc biệt, sự phát triển của kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI) và các trung tâm dữ liệu đang làm gia tăng nhu cầu điện liên tục, tin cậy, khiến độ ổn định của nguồn cung trở thành một yếu tố quan trọng đối với môi trường đầu tư và hoạt động của doanh nghiệp.

Thông qua các phiên trao đổi, hội thảo kỳ vọng thúc đẩy kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp năng lượng và cộng đồng công nghệ; chia sẻ kinh nghiệm quản trị rủi ro, bảo vệ hạ tầng trọng yếu và nâng cao năng lực ứng phó sự cố, hướng tới nền tảng an ninh năng lượng vững chắc, phục vụ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh bền vững tại Việt Nam.