An ninh mạng gặp nguy vì các AI siêu rẻ

Nếu trong nhiều thập kỷ, khả năng tấn công quy mô lớn bị giới hạn bởi chi phí, nhân lực và trình độ kỹ thuật, thì hiện nay những rào cản đó đang bị xóa bỏ với tốc độ chưa từng có. Điều đáng lo ngại không phải là AI giúp tin tặc mạnh hơn, mà là AI đang khiến hoạt động tấn công trở nên rẻ hơn, nhanh hơn và dễ tiếp cận hơn đến mức có thể làm thay đổi hoàn toàn quy luật của cuộc chiến an ninh mạng.

Chi phí tấn chỉ bằng “giá một ly cà phê”

Dữ liệu được báo Maeil Business Newspaper (Hàn Quốc) dẫn lại từ nghiên cứu năm 2026 của Quantro Security cho thấy các tác nhân AI tự động có thể chuyển một lỗ hổng bảo mật đã được công bố thành một mã khai thác hoạt động thực tế chỉ trong thời gian trung vị 11 phút với chi phí trung vị 2,83 USD. Hệ thống AI này tạo được mã khai thác thành công đối với 72% trong tổng số 3.029 lỗ hổng được thử nghiệm. Ý nghĩa của con số này nằm ở chỗ nó làm biến mất "sự thiếu hụt về tài chính" (của bên tấn công) vốn từng bảo vệ các doanh nghiệp khỏi phần lớn các cuộc tấn công mạng.

Trong quá khứ, ngay cả khi một lỗ hổng được công khai, việc biến lỗ hổng đó thành công cụ tấn công hiệu quả vẫn đòi hỏi những chuyên gia an ninh mạng trình độ cao làm việc trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Bởi vậy, tin tặc buộc phải lựa chọn một số ít mục tiêu có giá trị cao để tấn công. Ngày nay, AI có thể tự động hóa phần lớn công việc này. Khi chi phí khai thác một lỗ hổng chỉ tương đương giá một ly cà phê, động cơ kinh tế của tin tặc thay đổi hoàn toàn. Thay vì tập trung vào những mục tiêu lớn, các đối tượng tấn công có thể thực hiện các chiến dịch dò quét và xâm nhập hàng loạt đối với mọi mục tiêu có thể tiếp cận. Nói cách khác, AI không nhất thiết làm cho từng cuộc tấn công nguy hiểm hơn, nhưng nó khiến số lượng các cuộc tấn công có thể tăng theo cấp số nhân.

Thực tế Hàn Quốc phản ánh xu hướng

Những số liệu chính thức từ Viện An toàn Internet Hàn Quốc (KISA) cho thấy áp lực đối với hệ sinh thái an ninh mạng đang ngày càng gia tăng. Theo báo cáo "Xu hướng đe dọa mạng 6 tháng đầu năm 2025" của KISA, số vụ việc xâm nhập mạng được báo cáo trong nửa đầu năm 2025 đạt 1.034 vụ, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tấn công DDoS tăng tới 55,5%, đạt 238 vụ. Riêng các vụ tấn công máy chủ (server hacking) chiếm 51,4% tổng số sự cố được ghi nhận. Báo cáo triển vọng an ninh mạng năm 2025 của KISA cũng cảnh báo việc các đối tượng tấn công sử dụng AI tạo sinh sẽ trở thành xu hướng chủ đạo, đồng thời dự báo số vụ tấn công DDoS diện rộng và tấn công chuỗi cung ứng phần mềm sẽ tiếp tục gia tăng.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cùng KISA sau đó nhận định các cuộc tấn công sử dụng AI sẽ ngày càng tinh vi hơn, bao gồm cả các hình thức lừa đảo bằng giọng nói giả mạo (deepfake voice phishing), video giả và các cuộc tấn công trực tiếp nhắm vào dịch vụ AI. Nếu trước đây AI chỉ là công cụ hỗ trợ cho tin tặc, thì đánh giá của giới chức Hàn Quốc cho thấy AI đang dần trở thành một tác nhân tấn công độc lập.

Tấn công ngày càng rẻ, phòng thủ ngày càng đắt

Một trong những nghịch lý nổi bật nhất hiện nay là chi phí giữa hai phía đang di chuyển theo hai hướng ngược nhau. Đối với tin tặc, AI làm giảm mạnh chi phí nhân lực và thời gian. Trong khi đó, các tổ chức phòng thủ phải đầu tư nhiều hơn bao giờ hết. Nguyên nhân nằm ở sự khác biệt về quy mô dữ liệu phải xử lý.

Một AI tấn công chỉ cần phân tích mục tiêu cụ thể, tìm kiếm một số điểm yếu có thể khai thác. Ngược lại, hệ thống AI phòng thủ phải giám sát liên tục các luồng dữ liệu khổng lồ phát sinh từ máy chủ, thiết bị mạng, máy tính nhân viên, ứng dụng đám mây và hàng nghìn điểm cuối khác nhau. Điều đó khiến bài toán phòng thủ không chỉ còn là vấn đề thuật toán. Nó trở thành bài toán về hạ tầng tính toán, lưu trữ dữ liệu, chi phí vận hành mô hình AI và nguồn nhân lực có trình độ cao. Một cách hình tượng, kẻ tấn công chỉ cần tìm được một cánh cửa mở. Trong khi đó, người phòng thủ phải theo dõi cùng lúc hàng chục nghìn cánh cửa.

Các vụ tấn công gần đây vào ngành tài chính Hàn Quốc là tín hiệu cảnh báo rõ ràng. Trong khoảng cuối năm 2026 này, Hàn Quốc ghi nhận loạt vụ rò rỉ dữ liệu tại nhiều định chế tài chính lớn như Shinhan Bank, KB Kookmin Bank, Hana Bank, Busan Bank, Welcome Savings Bank, Yegaram Savings Bank và Hyundai Capital. Theo các cơ quan chức năng, hơn 67.000 khách hàng bị ảnh hưởng.

Cơ quan Giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) đã xác định 28 địa chỉ IP tại 12 quốc gia và vùng lãnh thổ bị nghi được sử dụng trong các cuộc tấn công có sự hỗ trợ của AI agent. Các địa chỉ này xuất hiện tại Mỹ, Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Thái Lan, Malaysia, Đức, Thụy Điển, Latvia và một số quốc gia khác.

Điều đáng chú ý là các đối tượng không tập trung tấn công trực diện vào hệ thống lõi ngân hàng, mà chủ yếu tìm kiếm các mắt xích yếu hơn như cổng giao dịch của đối tác, hệ thống hỗ trợ nhân viên, tài khoản nhà thầu hay nền tảng môi giới tín dụng. Mô hình này phản ánh đúng triết lý hoạt động của các AI agent hiện đại là liên tục thử nghiệm với chi phí rất thấp cho đến khi tìm được điểm yếu dễ khai thác nhất.

Rủi ro lớn nhất không nằm ở công nghệ mà ở quy mô. Điều khiến các cơ quan an ninh mạng lo ngại không phải việc AI có thể tạo ra một cuộc tấn công hoàn hảo. Mối đe dọa thực sự là khả năng mở rộng quy mô. Trước đây, một nhóm tin tặc có thể nhắm vào vài chục mục tiêu trong cùng thời điểm. Hiện nay, hàng nghìn AI agent có thể đồng thời quét hàng triệu địa chỉ IP, phân tích hàng nghìn hệ thống và tự động thử nghiệm các kịch bản tấn công khác nhau 24 giờ mỗi ngày.

Khi chi phí biên của một cuộc tấn công gần như bằng không, mọi hệ thống kết nối Internet đều có thể trở thành mục tiêu, bất kể quy mô hay giá trị kinh tế. Đó là lý do KISA trong các báo cáo gần đây đã liên tục nhấn mạnh sự cần thiết phải chuyển từ tư duy phòng thủ ngăn chặn sang tư duy phát hiện và phản ứng liên tục.

“Zero Trust” đang trở thành lựa chọn gần như bắt buộc

Trước bối cảnh mới, nhiều chuyên gia bảo mật tại Hàn Quốc cho rằng mô hình phòng thủ truyền thống dựa vào tường lửa và vành đai bảo vệ bên ngoài không còn đủ hiệu quả.

Triết lý "Zero Trust" - không mặc định tin cậy bất kỳ người dùng, thiết bị hay ứng dụng nào kể cả bên trong hệ thống - đang dần trở thành chuẩn mực mới. Thay vì giả định hệ thống an toàn cho đến khi bị xâm nhập, phương pháp này giả định việc xâm nhập có thể xảy ra bất cứ lúc nào và tập trung vào khả năng phát hiện, cô lập và ngăn chặn sự lan rộng của cuộc tấn công. Trong kỷ nguyên AI giá rẻ, câu hỏi không còn là "liệu có bị tấn công hay không", mà là "khi bị tấn công thì có thể phát hiện và khống chế nhanh đến mức nào".

Nhìn từ các số liệu và diễn biến gần đây tại Hàn Quốc, AI đang làm thay đổi nền kinh tế của tội phạm mạng hơn là thay đổi bản chất của tấn công mạng. Khi chi phí khai thác lỗ hổng giảm xuống chỉ còn vài USD trong khi ngân sách bảo vệ hệ thống tiếp tục tăng mạnh, lợi thế truyền thống của bên phòng thủ đang bị thu hẹp. Đây là một sự chuyển dịch mang tính cấu trúc. Trong quá khứ, thiếu hụt nhân lực chất lượng cao là yếu tố kiềm chế khả năng mở rộng của tin tặc. Nhưng với AI agent, rào cản đó đang biến mất. Cuộc đua an ninh mạng vì thế đang bước sang một giai đoạn mới, nơi vấn đề không còn là ai sở hữu nhiều chuyên gia hơn, mà là ai có thể thích ứng nhanh hơn với một môi trường mà các cuộc tấn công ngày càng tự động hóa, rẻ hơn và diễn ra với quy mô chưa từng có.