An ninh mạng Công an Đà Nẵng giành giải Nhất cuộc thi “Hành trình truy vết tội phạm mạng” năm 2026

Đội Dana.IT-Service thuộc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Đà Nẵng) đã giành giải Nhất cuộc thi “Hành trình truy vết tội phạm mạng” năm 2026. Ảnh Quang Huy.

Chiều 7/11, Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng cho biết vòng chung kết cuộc thi “Hành trình truy vết tội phạm mạng” năm 2026 diễn ra trong hai ngày 6 và 7/11 tại Hà Nội, quy tụ 12 đội thi xuất sắc vượt qua vòng loại trên toàn quốc, đại diện cho lực lượng Công an các đơn vị, địa phương tham gia tranh tài.

Đây là sân chơi chuyên môn nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực nghiệp vụ, kỹ năng thực hành, phân tích, điều tra và truy vết tội phạm trên không gian mạng của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, cuộc thi tạo điều kiện để các đội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ và xử lý các tình huống thực tiễn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng.

Sau hơn 24 giờ tranh tài liên tục với nhiều thử thách chuyên sâu về an ninh mạng, đội Dana.IT-Service của Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng đã hoàn thành toàn bộ 64 thử thách, đạt tổng cộng 1.075 điểm, dẫn đầu bảng xếp hạng và giành giải Nhất chung cuộc.

Đứng thứ hai là đội BenNhaRong thuộc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hồ Chí Minh) với 1.055 điểm. Đội Ca_Voi của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đắk Lắk) xếp thứ ba với 1.042 điểm.

Các thành viên đội Dana.IT-Service. Ảnh Quang Huy.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng giành vị trí cao nhất tại cuộc thi này, sau lần đầu tiên vào năm 2022. Kết quả tiếp tục ghi nhận năng lực chuyên môn, khả năng làm chủ công nghệ, kỹ năng phối hợp và bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong lĩnh vực bảo đảm an ninh mạng, đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thành tích tại cuộc thi không chỉ là sự ghi nhận đối với nỗ lực rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ của tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng, mà còn góp phần khẳng định vai trò, năng lực của lực lượng Công an thành phố trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên không gian mạng trước những phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi.