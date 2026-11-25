Cục Quản lý xuất nhập cảnh vừa ban hành quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 01 tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trong 3 ngày, từ 27/11 đến hết ngày 29/11/2026.

Việc tăng cường kiểm soát nhằm phục vụ Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV 12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 11 (ACMECS 11).

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường trong 3 ngày.

Phạm vi áp dụng gồm Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, các hãng hàng không và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không hoạt động tại cảng.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ để triển khai biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường phù hợp trong thời gian áp dụng.

Theo quyết định, các cơ quan, đơn vị hoạt động tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài có trách nhiệm thực hiện báo cáo nhanh hằng ngày về đơn vị kiểm soát an ninh hàng không tại địa bàn.

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài được giao thông báo nội dung quyết định đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không và hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại cảng.

Đồng thời, đơn vị có trách nhiệm tổng hợp tình hình từ các cơ quan, doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý, báo cáo hằng ngày về Cục Quản lý xuất nhập cảnh theo quy định.

Biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 01 tại Nội Bài được áp dụng trong 3 ngày, từ thứ Sáu (27/11) đến hết Chủ nhật (29/11/2026).