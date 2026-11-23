Lực lượng An ninh hàng không trao trả tài sản cho hành khách

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 20/11, sau khi đến sân bay Liên Khương trên chuyến bay VJ729 từ Đà Nẵng đến Đà Lạt, một hành khách sơ suất để quên túi xách tay trong lúc nhận hành lý. Phát hiện tài sản thất lạc, hành khách quay lại sân bay và trình báo với lực lượng an ninh hàng không.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Đội An ninh hàng không thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã khẩn trương xác minh, tổ chức tìm kiếm. Qua đó, lực lượng chức năng nhanh chóng tìm thấy túi xách và trao trả đầy đủ cho hành khách số tiền 200 triệu đồng cùng các giấy tờ bên trong.

Xúc động khi nhận lại tài sản, hành khách đã viết thư tay gửi lời cảm ơn cán bộ, chiến sĩ trong ca trực, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, thái độ nhiệt tình và sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng an ninh hàng không.