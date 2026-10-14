An ninh hàng không Cà Mau sẵn sàng cho ngày sân bay hoạt động trở lại

Chủ động nâng cao năng lực, sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ

Với quy mô sân bay cấp 4C, công suất 1 triệu hành khách và 1.000 tấn hàng hoá/năm, khai thác các loại tàu bay Code C như A320, A321 hoặc tương đương, việc đưa cảng hàng không trở lại khai thác không chỉ nâng cao năng lực kết nối hàng không mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng cực Nam Tổ quốc. Cùng với những thời cơ mới là yêu cầu cấp thiết đối với công tác bảo đảm ANHK.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau (bìa trái), đến thăm, kiểm tra tình hình triển khai Dự án “Mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau” vào ngày 4/9 vừa qua.

Với vai trò nòng cốt, lực lượng ANHK Công an tỉnh Cà Mau đang tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Được sự quan tâm của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh, công tác rà soát, bổ sung biên chế được triển khai quyết liệt theo vị trí việc làm, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Lực lượng ANHK đã rà soát chức năng, nhiệm vụ, hoàn thiện phương án và quy trình, bảo đảm mỗi cán bộ, chiến sĩ xác định rõ trách nhiệm, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần nghiêm túc, chuyên nghiệp.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ được chú trọng. Các đồng chí lãnh đạo trực tiếp tham gia khoá học quản lý ANHK do Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế (ICAO) tổ chức và khoá thử nghiệm ANHK do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phối hợp với Bộ Công an Việt Nam tổ chức. Hàng chục lượt cán bộ tham gia đào tạo về an ninh soi chiếu, an ninh kiểm soát; huấn luyện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tập huấn giám sát viên ANHK…

Cán bộ ANHK tham gia khoá đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ an ninh soi chiếu tại Học viện Hàng không Việt Nam.

Quá trình chuẩn bị nhằm bảo đảm cán bộ, chiến sĩ nắm vững quy định, thuần thục nghiệp vụ, làm chủ trang thiết bị, công nghệ, giữ thái độ chuẩn mực trong giao tiếp và đủ bản lĩnh xử lý các tình huống phát sinh.

Phối hợp đồng bộ, lan toả ý thức bảo đảm an ninh hàng không

Bảo đảm ANHK không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chuyên trách mà còn cần sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân. Vì vậy, lực lượng ANHK xác định công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật về hàng không dân dụng, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa là nhiệm vụ quan trọng.

Trước nguy cơ mất an toàn từ thiết bị bay không người lái (UAV), đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền, phát hơn 10.000 tờ rơi, vận động gần 4.000 hộ dân ký cam kết và tổ chức hàng trăm lượt tuyên truyền trực tiếp tại hộ gia đình, trường học, thông qua hệ thống truyền thanh và mạng xã hội. Mỗi lượt tuyên truyền, mỗi bản cam kết góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tạo thêm những “mắt xích” quan trọng trong bảo vệ vùng trời an toàn của Cảng hàng không Cà Mau.

Cán bộ Đội An ninh hàng không tuyên truyền pháp luật về thiết bị bay không người lái (UAV) tại Trường THPT Hồ Thị Kỷ.

Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn hàng không đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều lực lượng. Ngày 13/8/2026, Công an tỉnh Cà Mau và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) đã tổng kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp và ký kết Quy chế phối hợp mới về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn hàng không tại Cảng hàng không Cà Mau.

Quy chế mới bao quát các nội dung phối hợp về bảo đảm ANHK, trao đổi thông tin, kiểm tra, kiểm soát, tuần tra, đào tạo, huấn luyện, diễn tập; phòng, chống khủng bố, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, ứng phó khẩn nguy và bảo vệ an ninh mạng.

Sự phối hợp được cụ thể hoá bằng những yêu cầu thực tiễn: rà soát phương án, thống nhất quy trình, chủ động xử lý các tình huống có thể phát sinh, quyết tâm không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an ninh, an toàn ngay từ những ngày đầu sân bay hoạt động trở lại.

Cảng hàng không Cà Mau đang từng bước hoàn thiện để trở lại với diện mạo mới, năng lực khai thác tốt hơn. Song hành với quá trình xây dựng, lắp đặt trang thiết bị là sự chuẩn bị bền bỉ của lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm ANHK.

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, lực lượng ANHK Công an tỉnh Cà Mau quyết tâm phát huy tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, làm chủ nghiệp vụ và công nghệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đại tá Nguyễn Phúc Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh, và ông Phạm Thanh Lâm, Giám đốc Cảng hàng không Cà Mau (thừa uỷ quyền Tổng Giám đốc ACV), tại lễ ký kết Quy chế phối hợp mới.

Thượng tá Phạm Nhất Duy, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Cà Mau, chia sẻ: “Thời gian từ nay đến ngày Cảng hàng không Cà Mau khai thác trở lại không còn nhiều. Đây là giai đoạn đòi hỏi toàn lực lượng phải tập trung cao nhất, chủ động nhất và trách nhiệm nhất. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải xác định rõ vị trí công tác của mình, nắm chắc quy trình, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống”

“Chúng tôi quyết tâm xây dựng lực lượng ANHK Công an tỉnh Cà Mau chính quy, chuyên nghiệp, vững về nghiệp vụ, làm chủ công nghệ, góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho từng chuyến bay ngay từ những ngày đầu tiên” - Thượng tá Phạm Nhất Duy, nhấn mạnh.

Ngày Cảng hàng không Cà Mau hoạt động trở lại đang rất gần. Cùng với diện mạo mới của sân bay, lực lượng ANHK Công an tỉnh đã sẵn sàng bước vào nhiệm vụ mới với tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm cao nhất.

Đằng sau mỗi chuyến bay an toàn là sự nỗ lực thầm lặng của những cán bộ, chiến sĩ ngày đêm giữ gìn an ninh, trật tự. Đó không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm góp phần bảo vệ bình yên, tạo nền tảng để Cà Mau tăng cường kết nối, phát triển và vươn xa trong giai đoạn mới./.