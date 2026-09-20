An ninh được siết chặt tại Israel trong ngày lễ Yom Kippur

Đường phố và các tuyến cao tốc tại Tel Aviv trở nên yên tĩnh hiếm thấy trong ngày lễ Yom Kippur.

Chỉ vài giờ trước khi Yom Kippur bắt đầu, một vụ tấn công tại Bờ Tây đã khiến một người đàn ông khoảng 30 tuổi thiệt mạng. Theo thông tin ban đầu, một tay súng đã nổ súng nhằm vào những người Israel tập trung tại một con suối để thực hiện nghi thức ngâm mình trong nước trước ngày lễ. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sau đó cho biết đã bắt giữ đối tượng bị cáo buộc thực hiện vụ tấn công.

Trong một diễn biến khác tại Bờ Tây, quân đội Israel cho biết binh sĩ đã bắn chết một người Palestine bị cáo buộc tìm cách dùng xe đâm vào lực lượng Israel.

Trước thềm Yom Kippur, IDF đã tăng cường lực lượng tại nhiều khu vực. Theo quân đội Israel, các đại đội bổ sung được triển khai tới Bộ Tư lệnh miền Bắc, miền Nam và miền Trung, đồng thời bố trí sĩ quan cấp cao trực chiến tại từng khu vực trong thời gian diễn ra ngày lễ.

Quân đội Israel hiện vẫn duy trì binh sĩ tại Gaza, miền Nam Liban và khu vực Tây Nam Syria. Trong khi đó, bạo lực của những người định cư Israel tại Bờ Tây được cho là gia tăng, trong bối cảnh các dịp lễ lớn của người Do Thái thường là thời điểm nhạy cảm về an ninh.

Một chỉ huy cấp cao của IDF nói với Kênh 13 rằng tình hình tại Gaza hiện tương đối yên tĩnh” song quân đội không được chủ quan. Quan chức này cho biết IDF vẫn không loại trừ khả năng phải nối lại các hoạt động trên bộ quy mô lớn tại Dải Gaza.

Yom Kippur cũng khiến hệ thống giao thông và hoạt động kinh tế - xã hội tại Israel gần như đình trệ. Đường sắt Israel kết thúc hoạt động từ 13h ngày 20/9 và dự kiến nối lại vào ngày 22/9. Xe buýt liên tỉnh và nội đô dừng hoạt động hoàn toàn từ 15h, trong khi các tuyến đường sắt nhẹ ngừng hoạt động từ 14h.

Sân bay quốc tế Ben Gurion cũng đóng cửa trong thời gian diễn ra ngày lễ. Các chuyến bay cuối cùng cất và hạ cánh vào khoảng 14h ngày 20/9. Chuyến bay đầu tiên sau kỳ nghỉ dự kiến hạ cánh lúc 22h30 ngày 21/9, trong khi chuyến bay khởi hành đầu tiên dự kiến diễn ra khoảng một giờ sau đó.

Các cửa khẩu giữa Israel với Gaza, Jordan và Ai Cập cũng được đóng cửa trong thời gian Yom Kippur và dự kiến mở trở lại vào tối 21/9 và ngày 22/9.

Trong khi đó, các cơ quan y tế và cứu hộ được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao. Hàng trăm nhân viên y tế, nhân viên cấp cứu, xe cứu thương và tình nguyện viên được tăng cường do Yom Kippur thường là một trong những ngày có số lượng cuộc gọi cấp cứu cao nhất trong năm. Phần lớn các trường hợp bị thương liên quan đến tai nạn xe đạp, bên cạnh các trường hợp trẻ em không được giám sát và các vấn đề sức khỏe do mất nước hoặc nhịn ăn.

Yom Kippur năm nay cũng đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2023 ngày lễ này diễn ra mà không có giao tranh quy mô lớn trên mặt trận nào của Israel.