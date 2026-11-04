An ninh dữ liệu: Nền tảng bảo vệ chủ quyền số quốc gia

Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2026 diễn ra sáng 4/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết tình hình kinh tế-xã hội (KTXH) tháng 10 và 10 tháng tiếp tục xu hướng tích cực, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm; IMF nâng dự báo tăng trưởng năm 2026 của Việt Nam từ 7,1% lên 8,4%, tổ chức xếp hạng tín nhiệm R&I lần đầu đưa Việt Nam vào nhóm xếp hạng đầu tư.