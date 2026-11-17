Sáng 17/11, tại Học viện ANND, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Bảo đảm an ninh dữ liệu trong kỷ nguyên số-lý luận và thực tiễn”. Trung tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND chủ trì hội thảo.

Trung tướng Trần Đức Thuận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội đến dự và phát biểu tham luận. Cùng dự và phát biểu tham luận có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Trung ương; đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố; lãnh đạo các học viện, nhà trường trong và ngoài lực lượng CAND.

Trung tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Giám đốc Học viện ANND Trịnh Ngọc Quyên nhấn mạnh, trong kỷ nguyên số, dữ liệu ngày càng trở thành nguồn tài nguyên chiến lược, có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao năng lực quản trị quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh và khẳng định vị thế của mỗi quốc gia.

Trong tiến trình đó, dữ liệu số đã dịch chuyển từ vị trí thông tin hỗ trợ trở thành tài nguyên chiến lược, tư liệu sản xuất mới và nền tảng cốt lõi thúc đẩy Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Tuy nhiên, dữ liệu càng kết nối sâu rộng thì nguy cơ mất an ninh dữ liệu càng bộc lộ phức tạp, tác động trực tiếp đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền số của đất nước. trợ

Đối với Việt Nam, chuyển đổi số được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới quản trị và phát triển bền vững. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia khẳng định quan điểm xuyên suốt: “Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo đảm an ninh mạng và an ninh dữ liệu là yêu cầu xuyên suốt, không thể tách rời trong quá trình chuyển đổi số quốc gia”.

Trung tướng Trần Đức Thuận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội phát biểu tham luận tại hội thảo.

Việc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu phục vụ quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội ngày càng được đẩy mạnh. Nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân về bảo vệ dữ liệu từng bước được nâng lên.

Theo Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số, tỷ trọng kinh tế số được đặt mục tiêu đạt 30% GDP đến năm 2030 và Việt Nam đang bước vào giai đoạn bùng nổ của tiến trình chuyển đổi số quốc gia, nơi dữ liệu được xác định là nguồn tài nguyên chiến lược, là “mạch máu” nuôi dưỡng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số và xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại đang đặt ra những thách thức, yêu cầu cho công tác bảo đảm an ninh dữ liệu trong tình hình hiện nay.

Trước những nguy cơ và rủi ro, công tác bảo đảm an ninh dữ liệu ở Việt Nam đã được quan tâm và bước đầu triển khai đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, đây là một lĩnh vực rất mới ở Việt Nam nên công tác này còn nhiều vấn đề đặt ra cần phải giải quyết.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Bảo đảm an ninh dữ liệu trong kỷ nguyên số - lý luận và thực tiễn” được tổ chức nhằm làm rõ cơ sở lý luận, đánh giá thực tiễn và nhận diện những nguy cơ, thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh dữ liệu trong kỷ nguyên số; đề xuất quan điểm, định hướng, cơ chế, chính sách và giải pháp đồng bộ, có tính chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh dữ liệu quốc gia; tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động và tăng cường trách nhiệm, phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu đã trình bày tham luận trên tinh thần thống nhất mối quan hệ giữa an ninh dữ liệu với an ninh quốc gia, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong tình hình mới. Đồng thời, chỉ ra những nguy cơ, thách thức đối với an ninh dữ liệu Việt Nam hiện nay; những lĩnh vực, loại dữ liệu nào cần ưu tiên bảo vệ; giải pháp để nâng cao năng lực tự chủ, làm chủ khoa học công nghệ và bảo vệ dữ liệu trước những thách thức nguy cơ mới từ trí tuệ nhân tạo và các nền tảng xuyên biên giới.

Phân định trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan để bảo đảm an ninh dữ liệu trong tình hình hiện nay. Qua đó đề xuất tiếp tục hoàn thiện những quy định pháp luật, cơ chế quản lý và mô hình quản trị để bảo đảm an ninh dữ liệu được thống nhất, hiệu quả.

Các đồng chí lãnh đạo và các nhà khoa học tham dự ﻿hội thảo.

Trung tướng Trần Đức Thuận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trình bày tham luận nhấn mạnh: “Khi hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của hệ thống chính trị càng phụ thuộc vào dữ liệu thì nguy cơ mất an ninh dữ liệu không chỉ gây thiệt hại kinh tế, mà còn có thể tác động trực tiếp đến an ninh quốc gia, chủ quyền quốc gia và sự ổn định của hệ thống chính trị”.

Trình bày tham luận, Đại tá Nguyễn Thành Vĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia nêu vấn đề: “Cùng với việc tập trung, kết nối và khai thác dữ liệu trên quy mô lớn, những thách thức về an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo vệ dữ liệu ngày càng phức tạp. Vì vậy, đảm bảo an ninh cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia không chỉ nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên dữ liệu chiến lược, mà còn là điều kiện tiên quyết để làm chủ, khai thác và phát huy giá trị dữ liệu, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển đất nước nhanh, bền vững”.

Đại tá Nguyễn Thành Vĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia trình bày tham luận.

Cũng là một góc nhìn mới, khi trình bày tham luận, đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cho rằng: “Trong kỷ nguyên số, an ninh dữ liệu phải được xây dựng từ nền tảng công nghệ mà quốc gia thực sự kiểm soát, kiểm chứng và có khả năng thay thế. Năng lực tự chủ công nghệ vừa là nền tảng của an ninh dữ liệu bền vững, vừa là động lực kiến tạo không gian phát triển mới cho đất nước”.

Phát biểu kết thúc hội thảo, đồng chí Giám đốc Học viện ANND cảm ơn các đồng chí đại biểu đã tham luận khoa học, trách nhiệm cao, đạt được nhiều kết quả quan trọng về lý luận và thực tiễn. Đồng chí cho biết, hội thảo đã nhận được 77 báo cáo khoa học của các ban, bộ, ngành, các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND, trong đó có 12 báo cáo được trình bày trực tiếp tại hội thảo. Các báo cáo được chuẩn bị công phu, có chất lượng cao, có chiều sâu về lý luận, sát hợp với thực tiễn, tập trung làm rõ được các vấn đề mới, vấn đề lớn trong bảo đảm an ninh dữ liệu hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương trình bày tham luận.

Trên cơ sở các ý kiến tham luận và các bài đăng trong kỷ yếu, đồng chí nhấn mạnh, hội thảo đã một lần nữa khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của dữ liệu trong kỷ nguyên số. Các ý kiến đều thống nhất, dữ liệu đóng vai trò nền tảng, là trung tâm, là “nhiên liệu” quyết định sự thành công của chuyển đổi số. Hội thảo đã khẳng định vị trí chiến lược của an ninh dữ liệu-một cấu phần không thể tách rời của an ninh quốc gia. Dữ liệu cần được xác định vừa là tài sản quan trọng, vừa gắn với chủ quyền quốc gia trên không gian số...

Đồng chí Giám đốc Học viện ANND đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an bảo đảm tuyệt đối an ninh dữ liệu, phát huy tối đa giá trị dữ liệu trong kỷ nguyên số. Kết quả và các kiến nghị tại hội thảo sẽ là nguồn luận cứ khoa học thực tiễn giá trị để Bộ Công an tham mưu với Đảng, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực quản trị Nhà nước và bảo vệ vững chắc chủ quyền số quốc gia.