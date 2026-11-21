Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 149 triển khai Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ và quán triệt Kế hoạch số 369 về bảo đảm an ninh trật tự trong lĩnh vực du lịch.

Theo báo cáo, giai đoạn 2021 - 2026, ngành du lịch thành phố đóng góp 24% đến gần 30% tổng sản phẩm trên địa bàn, tạo việc làm cho gần 71.000 lao động trực tiếp và hàng trăm nghìn lao động gián tiếp.

Cùng lúc, sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ từ sau dịch COVID-19 của thành phố đặt ra yêu cầu rà soát mọi kẽ hở trong quản lý hoạt động du lịch, đồng thời tăng cường đảm bảo bình yên điểm đến.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi (áo dài), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Khoảng trống sau tăng trưởng nóng

Báo cáo tổng kết của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ rõ sự xuất hiện của các "hệ sinh thái" du lịch khép kín có yếu tố nước ngoài từ vận chuyển, lữ hành đến mua sắm. Thủ đoạn, phương thức thanh toán ngầm trong chuỗi khép kín này gây khó khăn cho công tác thanh tra, tiềm ẩn nguy cơ chuyển giá và thất thu thuế.

Trong lĩnh vực đầu tư, vướng mắc pháp lý trước đây đối với loại hình căn hộ du lịch đã làm phát sinh hơn 40 vụ việc khiếu kiện với gần 700 lượt người tập trung đông người. Công an thành phố đã phải phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên túc trực, tăng cường giải quyết dứt điểm từng vụ việc ngay tại cơ sở nhằm ngăn nguy cơ hình thành điểm nóng.

Các hoạt động du lịch trên bãi biển Đà Nẵng luôn là điểm đến sự kiện thu hút du khách. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Đối với công tác đảm bảo an toàn điểm đến, các dịch vụ du lịch mạo hiểm tự phát như mô tô nước, dù lượn, ca nô kéo dù từng để lại bài học đắt giá. Vụ chìm ca nô tại Cù Lao Chàm (2022) và tai nạn dù lượn tại Bán đảo Sơn Trà (2025) phản ánh lỗ hổng hậu kiểm sau cấp phép.

Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp chuyển thẳng nhiều nhiệm vụ quản lý về cấp xã, dẫn tới tình trạng một số cán bộ chưa kinh qua nghiệp vụ du lịch nên tiếp cận kế hoạch còn lúng túng.

Song song đó, cơ chế chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa cơ quan chức năng với khu vực tư nhân vẫn chưa đồng bộ.

Hợp lực giữ bình yên điểm đến

Trước các nguy cơ đan xen, cơ quan quản lý du lịch thành phố xác lập lại thước đo phát triển theo hướng ưu tiên chất lượng và sự an toàn của du khách. Thành phố kiên quyết không đánh đổi trật tự xã hội lấy mục tiêu tăng trưởng số lượng cơ học.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng khẳng định: "Phát triển du lịch phải gắn chặt với bảo đảm an ninh, an toàn; không đánh đổi an toàn, trật tự và quyền lợi của du khách để chạy theo tăng trưởng về số lượng. Chất lượng điểm đến phải được đánh giá cả ở mức độ an toàn, thân thiện và sự hài lòng của du khách."

Từ góc độ chính quyền cơ sở, đại diện Ủy ban nhân dân phường Hội An cho biết sau sắp xếp đơn vị hành chính từ ngày 1/7/2025, địa bàn mở rộng lên hơn 18 km2 với dân số hơn 37.000 người, quy tụ 64 cơ sở lưu trú lớn cùng hàng nghìn homestay, villa.

Phố cổ Hội An là đô thị di sản vừa có người dân sinh sống vừa kinh doanh du lịch, phường chịu áp lực lớn khi lượng khách biến động liên tục trong điều kiện nhân lực quản lý còn mỏng.

Phố cổ Hội An tấp nập du khách mùa cao điểm du lịch. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Địa phương xác định bảo đảm an ninh, an toàn là điều kiện tiên quyết để giữ vững thương hiệu di sản và tổ chức hiệu quả công tác khai báo tạm trú đối với người nước ngoài.

Lực lượng công an phường phát huy vai trò nòng cốt, kết nối chủ cơ sở lưu trú, người lao động du lịch và người dân địa phương trở thành mạng lưới phát hiện, cung cấp thông tin sớm ngay tại khu dân cư.

Song hành với cơ quan nhà nước, nhiều doanh nghiệp lưu trú lớn chủ động xây dựng mô hình tự phòng, tự quản để giữ an toàn ngay từ bên trong đơn vị.

Giải pháp đạt được hiệu quả cao trong thời gian qua là đội ngũ của các cơ sở đã thường xuyên liên lạc, phối hợp trực tiếp với lực lượng công an khu vực trong tăng cường bảo vệ, xử lý các sự kiện hay vấn đề phát sinh kịp thời.

Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Bắc Mỹ An. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Bắc Mỹ An cho biết: "An ninh, an toàn chính là tài sản quý giá nhất và là yếu tố sống còn cho sự phát triển du lịch bền vững."

Doanh nghiệp đã tổ chức cho toàn bộ cán bộ, nhân viên ký cam kết thi đua thực hiện nội quy, quy chế và duy trì lực lượng trực phòng cháy chữa cháy liên tục tại cơ sở.

Định hình chuẩn quản trị hai cấp

Triển khai Kế hoạch số 369 trong giai đoạn mới, lực lượng công an giữ vai trò trung tâm trong kết nối dữ liệu và phòng ngừa từ xa. Các đơn vị nghiệp vụ chuyển mạnh từ xử lý sự vụ sang dự báo sớm tội phạm xuyên quốc gia và lừa đảo trên không gian mạng.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng chia sẻ: "Với vai trò cơ quan chủ trì theo dõi, tham mưu, đôn đốc công tác bảo đảm an ninh du lịch, thời gian tới Công an thành phố sẽ tiếp tục chủ động tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ".

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

"Với mục tiêu cao nhất là tiếp tục xây dựng và duy trì thực chất Đà Nẵng là điểm đến an ninh, an toàn, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho người dân và du khách." Đại tá Nguyễn Văn Tăng nhấn mạnh.

Kết luận hội nghị, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu chính quyền cơ sở nhanh chóng lấp đầy khoảng trống nhân lực và nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật tại địa bàn.

Thành phố đặt trọng tâm số hóa cơ sở dữ liệu ngành du lịch, duy trì Tổ phản ứng nhanh tiếp nhận phản ánh liên tục và hoàn thiện khung pháp lý cho các loại hình lưu trú mới nhằm giữ vững thương hiệu điểm đến an toàn.

Đối với chuỗi cung ứng khép kín có yếu tố nước ngoài, Phó Chủ tịch thành phố giao Sở Tài chính phối hợp cùng cơ quan thuế và Công an thành phố kiểm tra, chống thất thu thuế, chuyển giá và thanh toán ngầm.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Bà Nguyễn Thị Anh Thi chỉ đạo: "Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu cần khẩn trương kiện toàn cán bộ phụ trách, phân công 'rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả; tăng cường kiểm tra, quản lý cư trú, quản lý chặt các cơ sở homestay, villa nằm xen kẽ trong khu dân cư; kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng cò mồi, chèo kéo, ép giá du khách."

Các sở, ngành phải tăng cường thẩm định, hậu kiểm nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp đầu tư có dấu hiệu bất thường, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm tham mưu hoàn thiện quy định quản lý các sản phẩm du lịch mạo hiểm như ca nô kéo dù, dù lượn, mô tô nước, chèo ván đứng tại tuyến ven biển và Bán đảo Sơn Trà.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng được giao xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dự án du lịch để chiếm đoạt, sử dụng trái phép đất công, đất rừng đặc dụng hoặc lấn biển trái quy định.

NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT GIAI ĐOẠN 2021 - 2026 Quy mô ngành du lịch: Đóng góp 24% đến gần 30% tổng sản phẩm trên địa bàn; tạo việc làm cho gần 71.000 lao động trực tiếp; quy tụ khoảng 2.400 cơ sở lưu trú (trong đó có 163 cơ sở đạt chuẩn 4 - 5 sao) và 716 đơn vị lữ hành. Tăng trưởng khách lưu trú: Đạt hơn 15,8 triệu lượt trong 9 tháng đầu năm 2026 (tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước), trong đó khách quốc tế vượt mốc 7,8 triệu lượt. Kết quả bảo đảm an ninh trật tự: Tỷ lệ khám phá án hình sự đạt trên 85% (án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%); khởi tố 32 vụ với 50 bị can liên quan yếu tố nước ngoài; bắt 30 đối tượng truy nã quốc tế, trục xuất 43 đối tượng; xử phạt hành chính 1.792 tổ chức, cá nhân vi phạm xuất nhập cảnh với tổng số tiền hơn 22,3 tỷ đồng.