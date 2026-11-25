Cảnh báo này được Tướng Seán Clancy, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Liên minh châu Âu (EU) đưa ra trước thềm cuộc họp của Tổng tham mưu trưởng quân đội các nước thành viên, dự kiến diễn ra vào hôm nay (25-11) tại Brussels (Bỉ).

Thống kê mới nhất của EU cho thấy, trong 6-12 tháng qua, các hình thức tấn công phi đối xứng tại châu Âu gia tăng đáng kể, trải dài từ khu vực Baltic đến Biển Đen, với nhiều vụ việc được ghi nhận tại Ba Lan, Đan Mạch và Đức.

Lực lượng quân đội châu Âu tham gia cuộc diễn tập tăng cường năng lực phòng thủ. Ảnh: Trang thông tin của NATO

Đáng chú ý, các mối đe dọa hỗn hợp không nhất thiết biểu hiện dưới hình thức tấn công quân sự trực diện, mà có thể được triển khai thông qua nhiều phương thức như phá hoại cơ sở hạ tầng thiết yếu, tấn công mạng, gây nhiễu hệ thống thông tin hoặc thao túng dư luận. Sự kết hợp giữa các biện pháp quân sự và phi quân sự khiến việc nhận diện chủ thể, đánh giá mức độ nguy hiểm và lựa chọn phương án ứng phó trở nên phức tạp hơn.

Trước tình hình đó, EU đang thúc đẩy các nỗ lực nâng cao khả năng sẵn sàng tác chiến của quân đội. Cuộc họp của các Tổng tham mưu trưởng quân đội thành viên dự kiến tập trung đánh giá năng lực phòng thủ của châu Âu và đề xuất giải pháp ứng phó. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là khoảng cách giữa tham vọng và năng lực thực tế.

Theo Tướng Seán Clancy, châu Âu vẫn thiếu hụt đáng kể về dự trữ vũ khí, năng lực sản xuất công nghiệp quốc phòng và khả năng duy trì các chiến dịch quân sự dài ngày. Việc bổ sung đạn dược, mở rộng sản xuất tên lửa, hệ thống phòng không và phương tiện tác chiến hiện đại đòi hỏi nguồn vốn lớn, chuỗi cung ứng ổn định và sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia. Đây đều là những vấn đề không thể giải quyết trong một sớm một chiều.

Để khắc phục những điểm yếu này, EU đã xây dựng lộ trình tương đối toàn diện, trọng tâm là Sách trắng về quốc phòng châu Âu và kế hoạch sẵn sàng quốc phòng 2030. Các sáng kiến hướng tới thu hẹp khoảng trống năng lực quân sự, tăng cường đầu tư và phát triển nền công nghiệp quốc phòng có khả năng đáp ứng nhanh hơn nhu cầu thực tế.

EU xác định 7 lĩnh vực ưu tiên, gồm: Phòng không và phòng thủ tên lửa; pháo binh; đạn dược và tên lửa; thiết bị bay không người lái và hệ thống chống UAV; cơ động quân sự; trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, an ninh mạng và tác chiến điện tử; cùng các năng lực hỗ trợ chiến lược và bảo vệ hạ tầng thiết yếu.

Tuy nhiên, hiện thực hóa những kế hoạch trên không phải nhiệm vụ dễ dàng. Trước hết, ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu vẫn bị phân mảnh do mỗi quốc gia có yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn trang bị và chiến lược mua sắm riêng.

Thay vì thống nhất tiêu chuẩn để tập trung sản xuất một số dòng vũ khí, trang thiết bị với số lượng lớn, các doanh nghiệp phải đáp ứng nhiều đơn hàng có yêu cầu khác nhau. Điều này làm tăng chi phí, hạn chế khả năng mở rộng sản xuất và gây khó khăn cho việc bảo đảm tính tương thích giữa trang bị của các nước thành viên.

Bên cạnh đó, việc mở rộng sản xuất còn phụ thuộc vào nguồn cung nguyên liệu thô, linh kiện điện tử, vật liệu đặc chủng và nhân lực trình độ cao. Đây là những mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng mà việc tăng ngân sách không thể giúp bổ sung ngay lập tức.

Một trở ngại khác là sự khác biệt về ưu tiên và khả năng tài chính giữa các nước thành viên. Các quốc gia gần khu vực có nguy cơ xung đột thường ưu tiên nhanh chóng tăng cường lực lượng và trang bị, trong khi những nước khác chú trọng hơn đến an ninh mạng, bảo vệ hạ tầng dân sự hoặc các chương trình công nghệ dài hạn. Vì vậy, việc thống nhất thứ tự ưu tiên, phân bổ nguồn lực và lựa chọn các dự án mua sắm chung luôn đòi hỏi quá trình thương lượng phức tạp.

Những hạn chế hiện nay một phần bắt nguồn từ việc nhiều quốc gia châu Âu trong thời gian dài dựa vào các bảo đảm an ninh và năng lực quân sự của Mỹ. Khi môi trường chiến lược thay đổi, sự phụ thuộc này càng bộc lộ rõ ở những lĩnh vực mà châu Âu chưa đủ khả năng tự bảo đảm, như phòng không, tiếp dầu trên không và các phương tiện hỗ trợ chiến lược.

Có thể thấy, làn sóng đe dọa an ninh hỗn hợp đang buộc châu Âu điều chỉnh tư duy quốc phòng, từ tập trung đối phó với các nguy cơ quân sự truyền thống sang xây dựng năng lực phòng thủ đa lĩnh vực, kết hợp giữa quân sự, công nghệ và bảo vệ dân sự. Quá trình này tiếp tục định hình các ưu tiên quốc phòng, an ninh của châu Âu trong những năm tới.