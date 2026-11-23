Trao giải tại lễ tổng kết Cuộc thi ảnh “Rú Chá - Sắc màu mùa thu” năm 2026.

Được phát động từ ngày 27/9 với thông điệp “Ghi lại vẻ đẹp - Kết nối cộng đồng - Gìn giữ thiên nhiên”, cuộc thi nhận được sự hưởng ứng của các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp, không chuyên và những người yêu mến Rú Chá.

Sau gần hai tháng phát động, cuộc thi thu hút 70 tác giả với 500 tác phẩm dự thi, góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và tiềm năng du lịch sinh thái của địa phương.

Từ 500 tác phẩm dự thi, 49 tác phẩm xuất sắc nhất được chọn vào vòng chung kết. Đây là những tác phẩm có bố cục hài hòa, góc nhìn sáng tạo, thể hiện sự đầu tư, tâm huyết của các tác giả, đồng thời góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong việc gìn giữ cảnh quan thiên nhiên. Các tác phẩm thể hiện nhiều góc nhìn về rừng ngập mặn Rú Chá, từ vẻ đẹp bình minh, hoàng hôn, sắc màu mùa thay lá đến nhịp sống lao động, hoạt động du lịch và những câu chuyện bảo vệ môi trường sinh thái.

Tác phẩm “An nhiên giữa sắc thu Rú Chá” của tác giả Nguyễn Thị Thanh Nhã đoạt giải Nhất Cuộc thi ảnh “Rú Chá - Sắc màu mùa thu” năm 2026.

Tại buổi lễ, ban tổ chức trao giải Nhất cho tác phẩm “An nhiên giữa sắc thu Rú Chá” của tác giả Nguyễn Thị Thanh Nhã; giải Nhì thuộc về tác phẩm “Khi đàn chim trở về” của tác giả Hồ Ngọc Anh Tuấn và giải Ba được trao cho tác phẩm “Tuổi trẻ giữ màu xanh Rú Chá” của Trường Mầm non Hương Phong.

Ngoài ra, ban tổ chức trao 3 giải Khuyến khích cho các tác phẩm “Mùa lũ” của tác giả Hoàng Văn Phước, “Sắc thu Rú Chá” của tác giả Trần Minh Trí và “Phát triển bền vững giữa sinh kế và du lịch” của tác giả Nguyễn Thị Thanh Nhã.

Tác phẩm “Khi đàn chim trở về” của tác giả Hồ Ngọc Anh Tuấn đoạt giải Nhì Cuộc thi ảnh “Rú Chá - Sắc màu mùa thu” năm 2026.

Hai giải chuyên đề du lịch được trao cho tác phẩm “Bình yên bên Rú Chá” của tác giả Hoàng Văn Phước và “Tình yêu Rú Chá” của tác giả Nguyễn Khoa Huy. Giải do cộng đồng bình chọn thuộc về Trường Mầm non Hương Vinh.

Thông qua cuộc thi, phường Hóa Châu mong muốn giới thiệu rộng rãi hình ảnh Rú Chá đến người dân và du khách, đồng thời phát huy tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn.

Thời gian tới, địa phương sẽ lựa chọn, lưu trữ và sử dụng các tác phẩm tiêu biểu phục vụ hoạt động truyền thông, quảng bá du lịch và các sự kiện văn hóa, góp phần đưa Rú Chá trở thành điểm đến xanh, giàu bản sắc.