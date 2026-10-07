Ẩn náu giữa rừng, đêm xuống mới về nhà lấy lương thực: Cận cảnh nơi đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn

Ngày 7/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết lực lượng chức năng vừa bắt giữ Phương Văn Kỳ (43 tuổi, ngụ thôn Nà Han, xã Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, liên quan vụ án 35 bánh heroin.

Lực lượng Công an bắt giữ thành công đối tượng Phương Văn Kỳ tại nơi lẩn trốn tại lán trại

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, trong thời gian trốn truy nã, Kỳ thường xuất hiện tại khu vực rừng Nà Han, xã Hoàng Văn Thụ và ẩn náu trong những lán trại bỏ hoang ở khu vực giáp biên giới.

Kỳ được xác định nghiện ma túy, thường mang súng theo người khiến việc tiếp cận, bắt giữ tiềm ẩn nguy hiểm.

Sau khi xác định khu vực Kỳ thường xuất hiện, lực lượng chức năng bố trí 4 tổ công tác mật phục tại nhiều vị trí.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 4/10, sau nhiều giờ mật phục, lực lượng công an phát hiện Kỳ đi đến khu vực bìa rừng để mua ma túy về sử dụng và tổ chức bắt giữ.

Khám xét trên người Kỳ, lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng quân dụng cùng 12 viên đạn, trong đó có viên đạn đã được lên nòng.

Lán trại đối tượng Phương Văn Kỳ sử dụng để lẩn trốn trước khi bị bắt giữ. Ảnh: Trang TTĐT Công an tỉnh Lạng Sơn

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận bản thân biết bị truy nã nên thường xuyên lẩn trốn trong rừng, không dám về nhà, chỉ khi trời tối mới về nhà lấy lương thực và tìm mua ma tuý để sử dụng. Đối với khẩu súng quân dụng và 12 viên đạn trên, Kỳ khai nhận từ khi bị truy nã đến nay thường xuyên mang theo người để đề phòng, sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng nếu bị bắt giữ.

Việc bắt giữ thành công Phương Văn Kỳ sau một thời gian lẩn trốn là minh chứng rõ nét cho tinh thần kiên trì, bền bỉ, quyết liệt, mưu trí, dũng cảm của lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn trong công tác truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Qua vụ việc này, Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo mọi hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị xử lý nghiêm minh; không ai có thể trốn tránh trách nhiệm hình sự bằng cách bỏ trốn. Những đối tượng đang bị truy nã cần sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến các đối tượng truy nã cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất. Sự phối hợp, cung cấp thông tin của quần chúng Nhân dân chính là việc quan trọng giúp lực lượng Công an nhanh chóng phát hiện, bắt giữ tội phạm./.