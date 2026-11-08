Ăn nắm rau này giàu đạm chẳng kém thịt, chợ Việt bán vô số mà nhiều người không biết mua

Rau ngót là loại rau dân dã, quen thuộc trong mâm cơm của nhiều gia đình Việt. Không chỉ giàu vitamin và khoáng chất, loại rau này còn nổi bật nhờ hàm lượng protein thực vật khá cao so với nhiều loại rau xanh khác. Nhờ đó, rau ngót có thể hỗ trợ bổ sung đạm, cung cấp chất chống oxy hóa và góp phần duy trì sức khỏe.

Loại rau này khá phổ biến với người Việt ta, thường xuyên xuất hiện trên mâm cơm nhà. Chuyên gia Miho khẳng định, rau ngót cực giàu protein với hàm lượng 5,3g protein cho 100g rau, hỗ trợ rất nhiều trong quá trình phát triển cơ bắp, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tiêu mỡ thừa hiệu quả.

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Thêm vào đó, chất chống oxy hóa flavonoid trong rau ngót còn giúp giảm mức đường huyết và giảm sự tích tụ chất béo trong cơ thể. Chất chống oxy hóa polyphenol của loại rau này có chức năng làm giảm tế bào tăng sinh chất béo, tăng phân giải và tăng quá trình oxy hóa của axit béo.

Trong 100g rau ngót có khoảng 6,5g protein thực vật, cao hơn nhiều loại rau khác. Ngoài ra, rau còn chứa 503mg kali, 15,7mg sắt, 85mg vitamin C cùng lượng lớn beta-caroten - tiền chất của vitamin A. Rau ngót cũng cung cấp vitamin K, magie, mangan, đồng và nhiều axit amin thiết yếu.

Nhờ hàm lượng đạm thực vật dồi dào, rau ngót có thể góp phần bổ sung protein cho bữa ăn, đặc biệt với người ăn nhiều rau hoặc cần giảm lượng đạm động vật.

Lợi ích sức khỏe bất ngờ của rau ngót

Giàu vitamin và khoáng chất

Rau ngót chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu như vitamin A, C, E, canxi, protein và chất xơ. Đặc biệt, vitamin C góp phần tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh. Chất xơ trong rau cũng giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Rau ngót có hàm lượng calo tương đối thấp nhưng giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu và hạn chế ăn quá nhiều. Một số nghiên cứu về chiết xuất rau ngót cũng ghi nhận tiềm năng hỗ trợ chuyển hóa chất béo.

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Có lợi cho sức khỏe tim mạch

Rau ngót chứa các hợp chất thực vật như saponin và flavonoid. Những chất này có đặc tính chống oxy hóa, được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ kiểm soát cholesterol và bảo vệ mạch máu. Kết hợp rau ngót với chế độ ăn ít chất béo bão hòa, nhiều rau xanh có thể góp phần duy trì sức khỏe tim mạch.

Chứa các hợp chất chống oxy hóa, chống viêm

Các hợp chất như flavonoid, gallic acid và một số chất chống oxy hóa khác trong rau ngót có khả năng chống lại tác động của các gốc tự do. Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng ghi nhận tiềm năng kháng khuẩn, chống viêm của chiết xuất loại rau này.

Giúp phụ nữ sau sinh phục hồi sức khỏe

Bác sĩ Nikmah tại Universitas Airlangga, Indonesia cho biết, rau ngót có thể kích thích tiết sữa ở phụ nữ sau sinh nhờ vào hợp chất phytoestrogen tự nhiên. Ngoài ra, nó cũng giúp cơ thể thanh lọc độc tố và hỗ trợ giảm cân an toàn sau thai kỳ.

Với những lợi ích vượt trội, rau ngót không chỉ là một món ăn dân dã mà còn là một thực phẩm bổ dưỡng giúp bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng, vì một số nghiên cứu cho thấy rau ngót có thể ảnh hưởng đến tử cung khi ăn quá nhiều.

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Rau ngót có thể chế biến thành nhiều món như canh rau ngót nấu thịt băm, nấu tôm hoặc luộc. Nên rửa sạch và nấu chín trước khi ăn.

Nhìn chung, rau ngót là thực phẩm giàu dinh dưỡng, dễ tìm và có thể góp phần làm phong phú chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, không nên xem loại rau này như một phương thuốc điều trị bệnh.

Rau ngót đặc biệt phù hợp với những nhóm người sau:

- Người muốn giảm cân hoặc kiểm soát đường huyết.

- Người cần bổ sung vitamin A, C, K và chất sắt.

- Người cao tuổi cần tăng cường sức khỏe xương.

- Phụ nữ sau sinh cần hỗ trợ tiết sữa (khi không có chống chỉ định của bác sĩ).

- Người có chế độ ăn ít thịt, cần bổ sung thêm nguồn đạm thực vật.

Bạn nên ăn rau ngót đã nấu chín, hạn chế uống nước ép rau ngót sống, đặc biệt với phụ nữ mang thai.