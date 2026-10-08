Ăn món này mỗi ngày sẽ hại dạ dày của bạn

Mặc dù số lượng người bỏ bữa sáng đã tăng mạnh trong thập kỷ qua, các chuyên gia khuyên rằng ngay cả những người có ăn sáng cũng nên cân nhắc về thời điểm và cách chế biến món ăn. Cụ thể, một số loại thực phẩm thường được coi là tốt cho sức khỏe như cà chua và khoai lang có thể gây áp lực lên dạ dày và ảnh hưởng đến mức đường huyết nếu được tiêu thụ khi bụng đói.

Chỉ số đường huyết (GI) của khoai lang thay đổi đáng kể tùy thuộc vào phương pháp chế biến. Khoai lang nướng có chỉ số GI cao, dao động từ 79 – 94, trong khi khoai lang luộc có chỉ số GI tương đối thấp, từ 41 – 50 (dựa trên dữ liệu tổng hợp bởi Kormedi.com). Các nghiên cứu được Cục Nghiên cứu Nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) trích dẫn cũng cho thấy chỉ số GI là 94 đối với khoai lang nướng và 46 đối với khoai lang luộc. Để giảm thiểu tác động đến mức đường huyết, luộc là phương pháp tốt hơn so với nướng. Các chuyên gia cũng lưu ý rằng, hàm lượng tannin trong khoai lang có thể gây chứng ợ nóng khi ăn lúc bụng đói.

Kết quả nghiên cứu về cà chua còn nhiều ý kiến ​​trái chiều, tuy nhiên các bác sĩ và chuyên gia vẫn khuyến nghị nên ăn cà chua trong hoặc sau bữa ăn và kết hợp với dầu ô liu. Nếu bạn có dạ dày nhạy cảm, cách an toàn hơn là ăn khoai lang với lượng nhỏ và kết hợp cùng các loại thực phẩm khác.