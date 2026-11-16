Ăn mỡ lợn mỗi ngày suốt 1 năm, người đàn ông bất ngờ khi đi khám

Ông Lâm (khoảng 70 tuổi, sống tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) hơn 1 năm qua coi mỡ lợn như "chân ái" trong căn bếp. Cứ khoảng 1 đến 2 tuần, ông lại tự tay thắng một mẻ mỡ mới để dùng dần cho mọi món chiên xào hàng ngày.

Thói quen này khiến các con của ông vô cùng lo lắng. Con trai ông là anh Lâm Hào (một bác sĩ nha khoa) cùng em gái nhiều lần mua biếu cha đủ loại dầu ô liu, dầu hạt cải cao cấp. Tuy nhiên, ông Lâm đều không sử dụng.

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Theo quan điểm của ông, dầu đóng chai không thể bổ dưỡng bằng mỡ lợn tự làm. Thậm chí, ông còn lấy dẫn chứng về một cụ ông làng bên khỏe mạnh nhờ ăn mỡ lợn để phản bác lời khuyên của con cái.

Thời trẻ từng lao động chân tay vất vả, ông Lâm luôn tự tin nền tảng sức khỏe của mình tốt hơn bạn bè cùng tuổi. Nhưng suốt 1 năm duy trì thực đơn nhiều chất béo động vật, cơ thể ông bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất ổn.

Ban đầu, ông chỉ thấy nặng ngực nhẹ sau khi ăn. Dần dần, các cơn đau nhói vùng ngực kéo đến thường xuyên hơn, kèm theo tình trạng khó thở, vã mồ hôi dù chỉ đi lại nhẹ nhàng. Người ông luôn mệt mỏi, đầu óc choáng váng. Sợ biến cố tim mạch xảy ra, hai người con đã kiên quyết đưa ông tới bệnh viện kiểm tra tổng quát.

Khi cầm tờ phiếu xét nghiệm trên tay, ngay cả bác sĩ điều trị cũng phải bất ngờ hỏi ông đã ăn gì mỗi ngày. Các chỉ số sinh hóa đều chạm mức báo động đỏ:

- Mỡ máu tăng vọt: Chỉ số Cholesterol toàn phần và cholesterol xấu vượt ngưỡng an toàn nhiều lần. Lượng chất béo trung tính cao khiến mẫu huyết thanh sau khi quay ly tâm đục ngầu như sữa.

- Tắc nghẽn mạch máu: Kết quả siêu âm Doppler tim và động mạch cảnh cho thấy hàng loạt mảng xơ vữa bám dày, làm hẹp lòng mạch và cản trở nghiêm trọng dòng máu nuôi tim, não.

- Tổn thương gan: Chỉ số men gan tăng cao do tình trạng gan nhiễm mỡ tiến triển nặng, bắt buộc tế bào gan phải làm việc quá tải để chuyển hóa lượng chất béo lớn nạp vào mỗi ngày.

Lúc này, ông Lâm mới bàng hoàng nhận ra sự bảo thủ của mình suýt đẩy bản thân đến sát bờ vực nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Về trường hợp của ông Lâm, bác sĩ cho biết bản thân mỡ lợn không hề xấu, hại hay tốt phụ thuộc vào cách sử dụng của mỗi người.

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Thành phần của mỡ lợn chứa khoảng 40% axit béo bão hòa, 50% axit béo không bão hòa đơn cùng lượng vitamin B, D dồi dào. Nếu ăn lượng vừa phải, mỡ lợn cung cấp nguồn năng lượng tốt cho người lao động nặng hoặc trẻ đang lớn. Tuy nhiên, ranh giới giữa bổ dưỡng và gây hại nằm ở liều lượng.

Việc tiêu thụ mỡ lợn liên tục mỗi ngày khiến cơ thể dư thừa chất béo bão hòa. Lượng chất béo này làm giảm khả năng đào thải cholesterol xấu của gan, khiến chúng tích tụ vào thành mạch, bị oxy hóa và tạo thành các mảng xơ vữa cứng gây tăng huyết áp hoặc tắc mạch cấp tính. Ngoài ra, mỡ lợn nếu đun đi đun lại ở nhiệt độ cao sẽ biến tính, sinh ra nhiều gốc tự do làm tổn thương tế bào gan và niêm mạc ruột.

Sau lần đi khám nhớ đời, ông Lâm đã thay đổi hoàn toàn thói quen ăn uống theo hướng dẫn của bác sĩ. Ông cắt giảm 90% lượng mỡ lợn, chuyển sang dùng dầu thực vật giàu Omega, ăn nhiều rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và duy trì đi bộ 30 phút mỗi ngày.

Sau 6 tháng tái khám, các chỉ số mỡ máu của ông đã hạ về mức gần như an toàn, cảm giác đau tức ngực cũng biến mất hoàn toàn. Lúc này, ông được tăng lượng dùng mỡ lợn lên 20%, tuy nhiên vẫn cần kiểm soát chặt chẽ tỏng lượng dầu mỡ và muối, đường nạp vào mỗi ngày.

Một ngày ăn bao nhiêu gam mỡ lợn là phù hợp? Theo hướng dẫn dinh dưỡng dành cho người trưởng thành của Viện Dinh dưỡng, khẩu phần có khoảng 5–6 đơn vị dầu, mỡ, hạt có dầu mỗi ngày; một đơn vị tương đương khoảng 5g chất béo. Như vậy, tổng lượng chất béo từ nhóm này vào khoảng 25–30g/ngày. Đây là lượng tính chung từ dầu ăn, mỡ động vật và các thực phẩm giàu chất béo như lạc, vừng, các loại hạt, chứ không phải 25–30g mỡ lợn. Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), người trưởng thành nên hạn chế chất béo bão hòa ở mức không quá 10% tổng năng lượng khẩu phần mỗi ngày; đồng thời ưu tiên chất béo không bão hòa từ dầu thực vật, cá, quả bơ và các loại hạt. Do đó, không có một mức gam mỡ lợn cố định được khuyến nghị cho tất cả mọi người. Lượng sử dụng cần phụ thuộc vào tổng năng lượng, các nguồn chất béo khác trong bữa ăn và tình trạng sức khỏe của từng người. Một người trưởng thành khỏe mạnh, nếu vẫn muốn sử dụng mỡ lợn, có thể dùng một lượng nhỏ để chế biến món ăn, nhưng nên phối hợp với dầu thực vật và không để mỡ lợn trở thành nguồn chất béo chủ yếu. Cần tính cả lượng mỡ có sẵn trong thịt ba chỉ, giò chả, nội tạng và các món ăn chế biến sẵn, tránh tình trạng tưởng rằng mình chỉ ăn ít mỡ khi thực tế tổng lượng chất béo đã vượt nhu cầu. Bên cạnh đó, nhu cầu chất béo thay đổi theo tuổi, giới, mức độ hoạt động thể lực, tình trạng sinh lý và sức khỏe. -Trẻ em: Chất béo rất cần thiết cho tăng trưởng, phát triển não bộ và hấp thu vitamin. Trẻ nhỏ có nhu cầu chất béo tính theo tỉ lệ năng lượng cao hơn người trưởng thành. Tuy nhiên, không nên chỉ bổ sung mỡ lợn mà cần phối hợp dầu thực vật, cá và các nguồn chất béo phù hợp với lứa tuổi. -Người trưởng thành khỏe mạnh: Cần bảo đảm đủ tổng lượng chất béo nhưng ưu tiên dầu thực vật, cá và các loại hạt. Mỡ lợn có thể sử dụng với lượng nhỏ, xen kẽ trong chế biến món ăn. -Người cao tuổi: Nhu cầu năng lượng thường giảm khi mức độ vận động giảm, vì vậy cần chú ý tránh ăn quá nhiều chất béo và thực phẩm giàu năng lượng. Nên ưu tiên chất béo không bão hòa, hạn chế mỡ động vật. -Người thừa cân, béo phì, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp hoặc có bệnh tim mạch: Cần kiểm soát tổng năng lượng và lượng chất béo bão hòa. Nên hạn chế mỡ lợn, mỡ động vật và thực phẩm nhiều chất béo bão hòa; lựa chọn dầu thực vật phù hợp thay thế. -Phụ nữ mang thai và cho con bú: Nhu cầu năng lượng và chất béo có thể tăng, nhưng cần tăng chất béo từ những nguồn có lợi, đặc biệt là các acid béo không bão hòa và omega-3 từ cá. Không nên hiểu rằng nhu cầu tăng đồng nghĩa với việc phải ăn thêm mỡ lợn.