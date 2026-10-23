An Minh mới giải ngân 25,57% vốn đầu tư công

Đoàn kiểm tra số 1 kiểm tra thực tế Dự án đường kênh 5 Tím, xã Đông Hòa.

Sáng 23/10, đoàn kiểm tra số 1 do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong, làm trưởng đoàn kiểm tra thực tế các dự án đầu tư công tại các xã Đông Hòa, Tân Thạnh và An Minh.

Theo báo cáo, đến ngày 21/10/2026, xã Đông Hòa giải ngân hơn 14/15,6 tỷ đồng, đạt 90,03% kế hoạch vốn; xã Tân Thạnh giải ngân hơn 10,5/15,2 tỷ đồng, đạt 69,1%; xã An Minh giải ngân hơn 16,7/65,4 tỷ đồng, đạt 25,57%.

Đoàn kiểm tra thực tế dự án đường kênh 5 Tím tại xã Đông Hòa; đường kênh Xẻo Ngát và đường kênh Thứ 10 tại xã Tân Thạnh. Tại xã An Minh, đoàn kiểm tra các dự án Trường THCS, cầu, mở rộng Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thương mại thị trấn Thứ Mười Một.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế Dự án đường kênh Thứ 10, xã Tân Thạnh.

Sau kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; thực hiện giải phóng mặt bằng công khai, minh bạch. Các đơn vị thi công phải huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ; địa phương tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý nhà thầu chậm tiến độ.

Đối với nguồn vốn 20 tỷ đồng tỉnh dự kiến bố trí bổ sung, các địa phương cần rà soát, đề xuất danh mục công trình ưu tiên, bảo đảm sử dụng vốn hiệu quả.

Riêng xã An Minh phải tập trung tháo gỡ vướng mắc pháp lý, khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án cầu thị trấn Thứ Mười Một để đủ điều kiện bố trí vốn. Địa phương cũng được yêu cầu rà soát quy hoạch, đánh giá nhu cầu, đẩy mạnh xúc tiến và kêu gọi đầu tư dự án Trung tâm Thương mại thị trấn Thứ Mười Một, sớm đưa các công trình vào khai thác, phục vụ nhu cầu dân sinh.