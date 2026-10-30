Ăn mì tôm thấy đau họng, đến viện phát hiện lưỡi dao lam trong thực quản

Người đàn ông 45 tuổi ở Ninh Bình nhập viện cấp cứu sau khi đau họng lúc ăn mì tôm. Kết quả chụp chiếu khiến các bác sĩ bất ngờ khi phát hiện một lưỡi dao lam nằm trong thực quản, đâm xuyên hai thành đối diện, gây tràn khí trung thất.

Các bác sĩ nhận định người bệnh bị thủng thực quản. Đây là tổn thương nguy hiểm bởi dịch tiêu hóa và vi khuẩn có thể tràn vào trung thất, gây viêm, áp xe, nhiễm khuẩn nặng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Bệnh viện tổ chức hội chẩn với sự tham gia của các chuyên khoa. Sau khi đánh giá hình ảnh tổn thương, các bác sĩ thống nhất lấy dị vật bằng nội soi dưới gây mê nội khí quản, đồng thời chuẩn bị phương án phẫu thuật nếu cần thiết.

Ekip lấy dị vật, đóng lỗ thủng cho bệnh nhân ngay trong đêm.

Thách thức lớn nhất là lưỡi dao lam có cạnh sắc, cắm sâu vào hai thành thực quản đối diện nhau. Vị trí này nằm ở đoạn thực quản hẹp, khiến không gian thao tác của bác sĩ bị hạn chế. Chỉ một động tác thiếu chính xác trong quá trình lấy dị vật cũng có thể khiến vết thủng rộng hơn.

Qua nội soi, bác sĩ xác định lưỡi dao lam nằm cách cung răng trên khoảng 20 cm, cắm sâu vào hai thành thực quản. Sau khi lấy dị vật, ê-kíp phát hiện hai vết rách lớp cơ đối diện nhau, mỗi vết dài khoảng 2 cm, trong đó một bên có lỗ thủng và hiện tượng thoát khí.

Các bác sĩ sử dụng clip đôi để khép mép lỗ thủng và đường rách lớp cơ, sau đó đặt thêm 9 clip đóng kín vùng niêm mạc. Việc xử lý đồng thời hai vị trí tổn thương nhằm ngăn dịch tiêu hóa tràn vào trung thất, đồng thời hạn chế nguy cơ hẹp thực quản về sau.

Toàn bộ quá trình nội soi kéo dài khoảng 1 giờ 30 phút, kết thúc vào khoảng nửa đêm. Trong cùng cuộc gây mê, ê-kíp phẫu thuật tiếp tục mở thông dạ dày và hỗng tràng để hỗ trợ điều trị.

Theo bác sĩ, mở thông dạ dày giúp giải áp, hạn chế dịch và thức ăn trào ngược lên thực quản, trong khi đường mở thông hỗng tràng cho phép đưa thức ăn trực tiếp xuống ruột non. Nhờ đó, người bệnh được nuôi dưỡng mà không phải ăn qua đường miệng trong thời gian tổn thương thực quản hồi phục.

Sau can thiệp, bệnh nhân được theo dõi tại Khoa Gây mê hồi sức, rút ống nội khí quản sau vài giờ. Sáng hôm sau, ông tỉnh táo, tự thở, các chỉ số tuần hoàn và hô hấp ổn định, được chuyển đến Khoa Ngoại tổng hợp để tiếp tục dùng kháng sinh, nuôi dưỡng và theo dõi tình trạng tràn khí trung thất.

Hình ảnh dị vật qua nội soi.

Các bác sĩ cho biết nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, thủng thực quản có thể dẫn đến viêm hoặc áp xe trung thất. Khi biến chứng xuất hiện, người bệnh có thể phải trải qua những cuộc phẫu thuật lớn, hồi sức kéo dài, thậm chí đối mặt nguy cơ tử vong.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên ăn uống vội vàng, cần nhai kỹ và chú ý khi sử dụng thực phẩm có xương, dăm hoặc vật cứng.

Đặc biệt, khi nghi ngờ nuốt phải dị vật sắc nhọn như dao lam, kim hoặc xương, tuyệt đối không cố nuốt cơm, bánh mì để đẩy dị vật xuống, cũng không tự móc họng hay dùng dụng cụ lấy ra. Những hành động này có thể khiến dị vật đâm sâu hơn, làm tổn thương đường tiêu hóa nghiêm trọng.

Nếu xuất hiện đau họng, đau ngực, khó nuốt, khó nói hoặc khó thở sau khi ăn uống, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay. Trường hợp khó thở hoặc đau ngực dữ dội cần gọi cấp cứu 115.