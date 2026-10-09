Án mạng trong biệt thự: Lãnh đạo cấp cao công ty bảo hiểm sát hại vợ con rồi tự sát

Thi thể của David Grodnick cùng vợ và con gái 24 tuổi vừa được phát hiện trong một căn biệt thự trị giá khoảng 1,75 triệu USD ở New Jersey (Mỹ). Cơ quan điều tra xác định người đàn ông này đã nổ súng sát hại vợ con trước khi tự sát ngay tại nhà riêng ở thị trấn Montgomery.

Ngày 6/10, Văn phòng Công tố hạt Somerset chính thức công bố danh tính ba người tử vong gồm ông David Grodnick (61 tuổi), vợ là bà Lora (62 tuổi) và con gái Sloane (24 tuổi).

Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 14h59 ngày 1/10, cảnh sát nhận được yêu cầu đến căn nhà của gia đình trên đường Wild Azalea Lane để kiểm tra tình hình an toàn của các thành viên. Do không thể liên lạc được với những người sống tại đây, lực lượng chức năng đã bắt đầu xác minh tung tích.

Đến 17h52 ngày 2/10, cảnh sát tiến vào được bên trong nhà và phát hiện bà Lora cùng con gái đã tử vong trong hai phòng ngủ riêng biệt. Thi thể ông Grodnick được tìm thấy ở một vị trí khác trong nhà với một khẩu súng ngay bên người. Nhân viên y tế thuộc Bệnh viện Đại học Robert Wood Johnson tại Somerset đã có mặt và xác nhận cả ba đều tử vong tại hiện trường.

Kết quả khám nghiệm tử thi chỉ ra rằng cả ba người tử vong do vết thương đạn bắn vào đầu. Cái chết của hai mẹ con được kết luận là án mạng, trong khi ông Grodnick được xác định chết do tự sát.

Nhà chức trách hiện chưa công bố thời điểm tử vong cụ thể cũng như động cơ gây án. Cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục, song cơ quan công tố khẳng định vụ việc này không gây ra mối đe dọa nào đối với cộng đồng xung quanh.

Được biết, ông Grodnick đang giữ chức vụ phó chủ tịch cấp cao kiêm cố vấn pháp lý về thẩm định bảo hiểm tại Land Services USA, một doanh nghiệp có trụ sở ở Philadelphia chuyên về lĩnh vực bảo hiểm quyền sở hữu bất động sản.

Ông chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh và thẩm định bảo hiểm cho các giao dịch bất động sản thương mại trên khắp nước Mỹ. Về học vấn, ông từng theo học quản trị kinh doanh tại Đại học Miami, sở hữu bằng cử nhân văn học Anh của McDaniel College và bằng luật của Đại học Quinnipiac.

Trong khi đó, con gái Sloane của ông từng tốt nghiệp trường tư thục Hun School ở Princeton năm 2020 và vừa lấy bằng cử nhân tại Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Savannah năm 2024. Trước khi bi kịch xảy ra, cô đang theo học chương trình thạc sĩ mỹ thuật tại Trường Thiết kế Rhode Island.