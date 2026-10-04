Án mạng tại phòng trọ khiến một phụ nữ tử vong, một người đàn ông bị thương

Nạn nhân tử vong được xác định là chị N.T.B.D (SN 1999, ngụ thôn Hà Lòng, xã Kdang). Người bị thương là anh Đ.T.S (SN 1995, ngụ thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai), hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Người dân hiếu kỳ tụ tập tại khu trọ nơi xảy ra vụ việc - Ảnh Đ.H

Nghi can gây án là Trần Minh Hiểu (SN 1988, ngụ thôn Kiên Mỹ, xã Tây Sơn). Sau khi xảy ra vụ việc, Hiểu đã đến Công an xã Tây Sơn đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, đêm 03/10, Hiểu uống rượu bia rồi điều khiển xe máy đến một phòng trọ trên đường Lê Lợi, xã Tây Sơn, để gặp chị D. nói chuyện. Khi đến nơi, Hiểu phát hiện trong phòng có anh S. nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, Hiểu rời đi, về nhà lấy dao rồi quay lại phòng trọ. Tại đây, Hiểu dùng dao đâm chị D. và anh S.

Chị D. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện. Anh S. cũng bị thương và đang được điều trị.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ án.