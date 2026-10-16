Án mạng tại khu nghỉ dưỡng, vợ sát hại chồng và con trai 3 tuổi: Bí ẩn 90 dấu vết tại hiện trường

Vụ án mạng xảy ra vào ngày 12/10 tại phòng 2030 của khu nghỉ dưỡng nước nổi tiếng Great Wolf Lodge ở vùng Poconos, bang Pennsylvania. Cảnh sát địa phương cho biết nghi phạm Metallica Rose Harrison đã ra tay sát hại chồng là Charles Harrison cùng con trai 3 tuổi ngay bên trong phòng khách sạn.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, hai nạn nhân đều bị đâm chí mạng vào ngực. Sau khi gây án, Harrison tự gây thương tích cho bản thân rồi gọi 911. Qua điện thoại, cô ta nói với tổng đài viên rằng chồng và con trai đang nằm trên giường trong phòng khách, thông báo cả hai "đã đi rồi" và buông lời "tôi xin lỗi".

Khi lực lượng cảnh sát có mặt, hiện trường cho thấy hai nạn nhân đã tử vong. Cơ quan chức năng tiến hành thu giữ vật chứng gồm hai con dao cán màu xanh không thuộc sở hữu của khu nghỉ dưỡng, cùng nhiều chai lọ đựng chất lỏng giống máu và các loại thuốc. Tổng cộng có đến 90 dấu vết vật chứng được thu thập tại phòng 2030.

Toàn cảnh khu nghỉ dưỡng Great Wolf Lodge ở vùng Poconos, bang Pennsylvania. Ảnh: NY Post

Lúc bị bắt giữ, Harrison từ chối trả lời mọi câu hỏi của cảnh sát. Tuy nhiên, trên xe cấp cứu đưa tới bệnh viện, nghi phạm đã trút bầu tâm sự với nhân viên y tế. Cô nói rằng mỗi ngày bản thân đều cố gắng hết sức để trở thành người tốt nhất, người mẹ tốt nhất và người vợ tốt nhất. Harrison cho rằng mọi chuyện không nên kết thúc như vậy, bởi một gia đình hạnh phúc là điều cô hằng mong ước từ khi còn nhỏ.

Quá trình điều tra cho thấy gia đình ba người này sinh sống tại thị trấn Towanda cùng bang và đã lưu trú tại khu nghỉ dưỡng trong nhiều tuần. Cụ thể, họ làm thủ tục nhận phòng từ ngày 21/9 và sau đó xin gia hạn thêm thời gian ở lại vào ngày 5/10.

Đánh giá về sự việc, công tố viên hạt Monroe khẳng định đây là một thảm kịch bạo lực gia đình mang tính chất biệt lập và hoàn toàn không gây ra mối đe dọa nào cho an toàn cộng đồng.

Về phía khu nghỉ dưỡng Great Wolf Lodge, đại diện đơn vị này bày tỏ sự bàng hoàng và đau xót trước vụ án, đồng thời cam kết đang hợp tác toàn diện với cơ quan thực thi pháp luật để phục vụ điều tra.

Hiện tại, Metallica Rose Harrison đã bị khởi tố hai tội danh giết người cấp độ hình sự. Nghi phạm đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng an ninh và chưa chính thức hầu tòa.