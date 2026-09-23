Án mạng sau cuộc truy đuổi giữa đêm khuya

Ngày 23/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Đình Tú (SN 2009), trú xã Quỳnh Anh (Nghệ An) về tội Giết người. Hai bị cáo Hồ Đức Đình (SN 2008), trú xã Quỳnh Anh và Hà Văn Dũng (SN 2009), trú xã Hưng Nguyên, Nghệ An bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo hồ sơ vụ án, vào tối 29/4/2026 do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên (chưa xác định được danh tính), Hồ Đình Tú đã cùng Hồ Đức Trình và 7 thanh niên khác chuẩn bị hung khí gồm tuýp sắt, dao, kiếm rồi điều khiển 3 xe máy đi tìm đánh nhóm thanh niên trên.

Quá trình di chuyển, nhóm của Tú gặp nhóm 4 người trong đó có anh Lô Văn H. (SN 2010, trú xã Quỳnh Thắng, Nghệ An) rồi hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, hai bên đã điểu khiển xe máy đuổi đánh nhau tại các địa điểm như khu vực khách sạn Sông Quỳnh, sân vận động Hoàng Mai (cũ), khu đô thị.

Đến khoảng 1h30 phút ngày 30/4, khi nhóm của Tú đuổi đến cầu vượt cao tốc Bắc Nam thì một đối tượng trong nhóm đã có hành vi áp sát, chặn đầu xe do anh H. điều khiển, ngăn không cho xe bỏ chạy.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Kim Long

Tú đã chém 1 phát trúng vào tay phải anh H., một đối tượng khác chém vào đầu anh H. làm đối phương không điều khiển được xe, ngã xuống. Sau đó, Tú dùng kiếm chém 1 nhát vào đầu anh H.

Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình này Hà Văn Dũng cũng tham gia đánh nhau với nhóm của Tú. Dũng bị đối phương dùng ống tuýp đánh trúng một phát vào đầu.

Anh Lô Văn H. bị thương được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến ngày 2/5 nạn nhân qua đời do suy tuần hoàn, suy hô hấp, đa chấn thương.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố. Các bị cáo trình bày do bốc đồng tuổi trẻ, không làm chủ bản thân nên đã có hành vi vi phạm pháp luật.

Các bị cáo thể hiện sự hối lỗi về sai lầm của bản thân, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm pháp luật nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi.

Cân nhắc toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Hồ Đình Tú 16 năm tù về tội giết người. Bị cáo Hồ Đức Đình lĩnh án 34 tháng tù, Hà Văn Dũng 24 tháng tù giam.