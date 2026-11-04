Án mạng nghi do mâu thuẫn tình cảm

Khu vực xảy ra vụ việc.

Nhận được tin báo, Công an phường Nam Nha Trang đến hiện trường triển khai các hoạt động điều tra ban đầu. Quá trình kiểm tra phòng nghỉ tại khách sạn, lực lượng chức năng phát hiện bà T.T.T (1980, trú TP Hồ Chí Minh) tử vong, nghi bị đâm bằng kéo. Theo thông tin ban đầu, ông N.H.P có quan hệ tình cảm với bà T.T.T. Từ cuối tháng 10-2026, bà T. và ông P. thuê phòng tại khách sạn nói trên để ở, cho đến khi xảy ra sự việc. Hiện, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra, làm rõ vụ việc.