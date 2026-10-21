'Án mạng karaoke' vượt mặt 'Trại buôn người'

Án mạng karaoke ấn định lịch chiếu chính thức từ 30/10, song đã mở các suất chiếu sớm từ 21/10. Theo dữ liệu thống kê trên Box Office Vietnam, trong sáng đầu tiên mở bán vé, tác phẩm do Lê Hoàng đạo diễn chính thức cắt đứt chuỗi thắng của Trại buôn người, vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp rạp Việt.

Án mạng karaoke mang màu sắc trinh thám, giật gân và gắn nhãn 16+.

Cụ thể, Án mạng karaoke mang về gần 1 tỷ đồng, với khoảng 11.000 vé bán ra trên 1.100 suất chiếu. Cộng thêm lượng vé đặt trước, bộ phim có Vân Dung, Thanh Sơn đóng chính ghi nhận doanh thu hơn 1,3 tỷ đồng.

Ban đầu, dự án từng để tên là Án mạng núi cấm. Song để tránh gây hiểu lầm liên quan đến địa danh Núi Cấm, thuộc địa phận tỉnh An Giang, ê-kíp đã đặt tên tác phẩm chính thức là Án mạng karaoke. Chuyện phim kể về một nhóm người có chuyến đi “chữa lành” tại một homestay nằm trên ngọn núi biệt lập. Tại đây, bà Thủy (Vân Dung đóng) - người đàn bà thường xuyên hát karaoke gây ức chế cho mọi người - bị sát hại một cách bí ẩn.

Với thời lượng 96 phút, Án mạng karaoke mang màu sắc giật gân, trinh thám, có sự pha trộn với kinh dị. Phim do Võ Thanh Hòa đảm nhiệm vị trí giám đốc sáng tạo. Ngoài Vân Dung và Thanh Sơn, dự án quy tụ nhiều cái tên như Đoàn Thiên Ân, Đại Nghĩa, Quỳnh Lý, Tiểu Bảo Quốc... Ê-kíp cũng đang tung ra lịch trình cinetour dày đặc, giúp phim tạo độ nhận diện và lan tỏa rộng rãi.

Vai diễn của hoa hậu Đoàn Thiên Ân trong phim.

Trở lại với diễn biến phòng vé, sau khi tạm thời bị Án mạng karaoke soán ngôi vương, Trại buôn người tụt xuống vị trí top 2. Trước đó, phim nhiều tuần liên tiếp không có đối thủ ở rạp Việt. Song sau một thời gian chiếu, tác phẩm hành động đã hạ nhiệt, tổng doanh thu hiện ở mức xấp xỉ 470 tỷ đồng.

Sự xuất hiện của Án mạng karaoke khiến Trại buôn người gặp thách thức trong việc chinh phục mốc doanh thu 500 tỷ đồng như dự kiến.