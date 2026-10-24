'Án mạng karaoke' tạo bất ngờ tại phòng vé Việt

Tín hiệu tích cực từ những suất chiếu sớm

Theo Box Office Vietnam, đến sáng 24/10, “Án mạng karaoke” đã đạt doanh thu hơn 17,5 tỷ đồng. Trước đó, chỉ sau 24 giờ mở suất chiếu đặc biệt, phim đã nhanh chóng cán mốc 10 tỷ đồng doanh thu cùng khoảng 120.000 vé bán ra trên toàn hệ thống.

Đáng chú ý, doanh thu trong ngày của phim trong sáng 24/10 cũng đạt gần 1,1 tỷ đồng, bán ra 11.471 vé trên tổng số 3.355 suất chiếu. Kết quả này đưa bộ phim lên vị trí số 1 bảng xếp hạng doanh thu trong ngày, đẩy “Trại buôn người” xuống vị trí thứ hai với khoảng 745 triệu đồng và 7.714 vé bán ra.

"Án mạng karaoke” có khởi đầu tích cực tại phòng vé Việt

Các suất chiếu sớm của “Án mạng karaoke” dự kiến kéo dài đến hết ngày 25/10. Trong bối cảnh số suất chiếu còn hạn chế, việc tác phẩm nhanh chóng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng là tín hiệu đáng chú ý, cho thấy bộ phim bước đầu thu hút sự quan tâm của khán giả.

Trước đó, “Án mạng karaoke” dự kiến ra rạp từ ngày 2/10, sau đó được điều chỉnh lịch phát hành sang ngày 30/10. Việc thay đổi thời điểm ra mắt đưa bộ phim vào một giai đoạn cạnh tranh mới, khi thị trường có nhiều tác phẩm cùng tìm kiếm sự chú ý của người xem. Trong đó, “Trại buôn người” vẫn duy trì sức hút lớn, trong khi “Chị chị em em 3” cũng là đối thủ đáng chú ý nhờ thương hiệu quen thuộc và dàn diễn viên được quan tâm.

Kết quả của những suất chiếu sớm là cơ sở ban đầu để ê-kíp kỳ vọng vào khả năng tiếp cận khán giả. Theo phản hồi được ghi nhận sau các buổi chiếu, bộ phim nhận được nhiều lời khen từ một số cộng đồng yêu điện ảnh, với điểm đánh giá được công bố trong khoảng 9-9,3/10. Một số ý kiến đánh giá cao ý tưởng trinh thám kết hợp hài hước, nhịp kể chuyện và cách xây dựng các nút thắt.

Nghệ sĩ Vân Dung vào vai người hàng xóm mê hát karaoke, có cái chết mở đầu cuộc điều tra trong phim “Án mạng karaoke”. Ảnh: ĐPCC

Tuy nhiên, những phản hồi ban đầu chưa thể đại diện cho toàn bộ khán giả. Một số ý kiến cho rằng, với phim trinh thám, sức hấp dẫn không chỉ nằm ở việc tạo ra nhiều nghi phạm hay liên tục đưa ra những cú lật bất ngờ, mà còn ở khả năng dẫn dắt người xem qua từng manh mối, bảo đảm tính logic và đưa ra lời giải thuyết phục.

Đưa chi tiết rất “đời” vào vụ án bí ẩn

“Án mạng karaoke” thuộc thể loại trinh thám pha hài, lấy bối cảnh một nhóm người cùng lên núi hành hương, tìm kiếm sự bình yên tại một homestay biệt lập. Chuyến đi vốn được kỳ vọng giúp các nhân vật “chữa lành” tâm hồn bất ngờ biến thành cuộc truy tìm hung thủ khi bà Thủy (do nghệ sĩ Vân Dung thủ vai), bị sát hại.

Chi tiết chiếc micro cắm trong họng nạn nhân trở thành điểm khởi đầu cho cuộc điều tra, đồng thời tạo nên màu sắc riêng cho câu chuyện. Những người có mặt tại hiện trường đều từng có mâu thuẫn với bà Thủy, khiến mỗi nhân vật đều có khả năng trở thành nghi phạm. Từ đây, bộ phim triển khai theo mô-típ quen thuộc của dòng phim “ai là hung thủ”, với nhiều lời khai, những bí mật được che giấu và các mối quan hệ sâu kín dần bộc lộ.

Tạo hình của Thiên Ân, Đại Nghĩa trong phim. Ảnh: ĐPCC

Điểm đáng chú ý là bộ phim lựa chọn một chi tiết rất gần với đời sống người Việt: hát karaoke. Đây vừa là hình thức giải trí quen thuộc, vừa có thể trở thành nguyên nhân gây tranh cãi khi sở thích cá nhân ảnh hưởng đến những người xung quanh.

“Án mạng karaoke” là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Hoàng Lê, với Võ Thanh Hòa đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo. Bộ phim quy tụ nhiều gương mặt thuộc các thế hệ khác nhau như: nghệ sĩ Vân Dung, nghệ sĩ Đại Nghĩa, Thiên Ân, Thanh Sơn, Phương Dung, Tiểu Bảo Quốc, Tuyền Mập...