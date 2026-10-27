'Án mạng karaoke' soán ngôi đầu phòng vé của 'Trại buôn người'

"Án mạng karaoke" dẫn đầu doanh thu

Theo số liệu ghi nhận từ Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập), tổng doanh thu phòng vé Việt Nam cuối tuần qua (23-25/10) đạt khoảng 44,7 tỷ đồng.

Trong đó, phim kinh dị Việt "Án mạng karaoke" dẫn đầu bảng xếp hạng. Cụ thể, phim của đạo diễn Hoàng Lê thu về hơn 21,7 tỷ đồng từ 231.509 vé và 8.997 suất chiếu, chiếm 48,7% tổng doanh thu toàn thị trường, gần bằng một nửa số tiền khán giả chi cho điện ảnh trong 3 ngày.

"Án mạng karaoke" dẫn đầu doanh thu phòng vé dịp cuối tuần qua.

Tính đến trưa 27/10, phim đạt tổng doanh thu hơn 36 tỷ đồng sau gần 1 tuần chiếu sớm. Phim chính thức ra rạp từ ngày 31/10.

Ở vị trí thứ hai, "Trại buôn người" (Dương Bảo Anh, Mèo Bích Trang đạo diễn) ghi nhận hơn 11 tỷ đồng, tương ứng 24,7% tổng doanh thu, với 113.691 vé bán ra trên 5.345 suất chiếu. Dù phim đã ra rạp hơn 1 tháng nhưng cho thấy vẫn giữ được lượng khán giả ổn định.

Vị trí thứ ba thuộc về "Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh" của Thái Lan, thu hơn 4 tỷ đồng, chiếm 9,0% tổng doanh thu từ 46.648 vé.

Hai vị trí tiếp theo có khoảng cách khá xa so với nhóm đầu lần lượt là "Shaun the sheep: Quái lạ" với doanh thu hơn 1,28 tỷ đồng (chiếm 2,9%) và "BTS world tour Arirang" thu về hơn 1,2 tỷ đồng (chiếm 2,7%).

Nhìn chung, thị trường tuần này tiếp tục chứng kiến sự thống trị của phim Việt với hai phim đứng đầu chiếm tới hơn 73% tổng doanh thu.

Đáng chú ý, "Án mạng karaoke" vượt trội với doanh thu gấp gần đôi phim đứng thứ hai, cho thấy sức hút lớn của phim kinh dị Việt trong mùa phim cuối tháng 10.

"Án mạng karaoke" là tác phẩm điện ảnh dài đầu tay của đạo diễn Hoàng Lê (Ảnh: NSX)

Theo đánh giá của Box Office Vietnam, với việc "Trại buôn người" giảm sức hút, chuỗi phim Việt ra rạp sẽ bắt đầu được khởi động lại.

Từ giờ đến đầu năm 2027, gần như tuần nào cũng có một phim Việt ra rạp, trừ thời điểm không bên làm phim nào dám cạnh tranh ở thời điểm bom tấn "Avengers: Doomsday" chào sân (ngày 18/12).

"Trong chuỗi phim Việt ra mắt từ giờ đến cuối năm, Steve Nguyễn đóng chính trong 3 phim, Hồng Đào đóng vai người mẹ trong 2 phim, Quang Tuấn đóng trong 2 phim, Ma Ran Đô trong 2 phim.

Có thể thấy, thời điểm từ nghỉ lễ 2/9 đến dịp cuối năm hiện đang là quãng thời gian sôi động nhất của điện ảnh Việt. Phim ra rạp liên tục, diễn viên tham gia nhiều dự án và chạy cinetour liên tục. Sự sôi động này dự kiến kéo dài qua mùa Tết âm lịch", Box Office Vietnam nhận định.

Phim "Án mạng karaoke" có gì hấp dẫn?

"Án mạng karaoke" là dự án điện ảnh mới nhất, thuộc thể loại hài đen do đạo diễn Hoàng Lê cầm trịch.

Chuyện phim bắt đầu từ cái chết của một phụ nữ mê karaoke ở vùng núi hoang vắng rồi mở ra hàng loạt bí mật đằng sau.

Bà Thủy (Vân Dung đóng) cùng những người hàng xóm Trực (Thanh Sơn đóng), Vy (Trịnh Thảo đóng), bà Bê (Tuyền Mập đóng), Mắm (Tạ Lâm đóng), Nhĩ (Quỳnh Lý đóng), Tiểu Bảo Quốc (ông Chín đóng) theo chân Tâm (Đoàn Thiên Ân đóng) lên núi "chữa lành".

Tại đây, họ gặp thầy Nguyện Giang (Đại Nghĩa đóng) và bà Dung Gà (Phương Dung đóng). Đam mê hát karaoke ngấm vào máu, bà Thủy chẳng ngần ngại biến chốn linh thiêng thành "phòng hát thiên nhiên".

Thế nhưng, sau một đêm hát liên tục, cả xóm phát hiện bà bị sát hại.

Sau khi án mạng xảy ra, nhóm người bị mắc kẹt tại khu nghỉ dưỡng biệt lập, không thể dễ dàng rời đi. Tâm cùng thầy Tuệ Giác dần bị cuốn vào cuộc điều tra bất đắc dĩ.

Những người có mặt đều trở thành nghi phạm, bởi mỗi người đều có những mâu thuẫn, bí mật riêng và lý do để bất mãn với nạn nhân. Từ đây, câu chuyện hàng xóm, tình cảm, sự ghen tuông và những bí mật không ai muốn công khai dần lộ diện.

Một số hình ảnh trong phim (Ảnh: NSX).

Với thời lượng 96 phút, kịch bản "Án mạng karaoke" ghi điểm bởi sự gãy gọn, ít sa đà vào những màn đối thoại, tình tiết giải thích dài dòng.

Cùng với đó, dàn diễn viên chuyên nghiệp và hợp vai góp phần không nhỏ vào thành công của phim. Sau "Nụ hôn bạc tỷ" và "Hẹn em ngày nhật thực", hoa hậu Đoàn Thiên Ân chứng minh sự tiến bộ rõ nét trong diễn xuất.

Đạo diễn Lê Thiện Viễn dành lời khen cho phim và Thiên Ân: "Phim có nhịp dựng nhanh, dồn dập, tạo cảm giác cuốn vào phim rất nhanh. Đoàn Thiên Ân đã có thêm được một vai diễn hay và thú vị, giúp Ân có cơ hội được thể hiện khả năng diễn xuất của mình qua nhiều dạng vai".

Đại Nghĩa, Vân Dung, Thanh Sơn là cái tên để lại ấn tượng tốt với nhiều khán giả. Các nghệ sĩ thể hiện sự duyên dáng một cách tự nhiên. Các nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc, Tuyền Mập, Trịnh Thảo, Quỳnh Lý, Tạ Lâm… đều tròn vai, tạo nên nét hấp dẫn riêng.

Điểm cộng của phần kịch bản là chia đều "đất diễn" cho các diễn viên. Mỗi lời khai, bằng chứng hay lập luận của mỗi nhân vật đều là mắt xích quan trọng trong vụ án và duy trì sự tò mò của khán giả.

Song, đây cũng vô tình trở thành điểm trừ khi không có nhân vật nổi bật, tạo điểm nhấn quan trọng. Diễn xuất của các diễn viên vì thế chưa thực sự bùng nổ về mặt tâm lý hay tạo dấu ấn cá nhân một cách rõ nét.

Ngoài ra, một số lập luận trong hành trình tìm hung thủ khá đơn giản, chưa tạo được cảm giác thỏa mãn cho những khán giả đã quen với các tác phẩm trinh thám đòi hỏi suy luận chặt chẽ.

Nhìn chung, "Án mạng karaoke" là một tác phẩm có ý tưởng tốt, khai thác câu chuyện gần gũi với người Việt và vừa đủ với một bộ phim trinh thám giải trí. Trong bối cảnh, phim Việt trồi sụt thất thường, thành công của phim cũng là kết quả đáng ghi nhận.

Trailer phim "Án mạng karaoke". (Video: NSX)