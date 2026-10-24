'Án Mạng Karaoke' liên tiếp dẫn đầu phòng vé

Án Mạng Karaoke đang có màn khởi đầu đáng chú ý tại phòng vé Việt khi liên tiếp dẫn đầu doanh thu trong 3 ngày chiếu sớm. Theo số liệu Box Office Vietnam, tác phẩm thu về 15,98 tỷ đồng sau 3 ngày, tương đương trung bình hơn 5 tỷ đồng mỗi ngày. Tính đến sáng ngày 24/10, doanh thu của Án Mạng Karaoke đã vượt 18 tỷ đồng.

Kết quả này cho thấy bộ phim đang nhận được sự quan tâm của khán giả ngay trong giai đoạn đầu ra mắt. Bên cạnh doanh thu, Án Mạng Karaoke còn tạo sức hút trên mạng xã hội nhờ câu chuyện phá án, những tình tiết bí ẩn và sự tò mò về danh tính hung thủ. Việc kết hợp yếu tố trinh thám với bối cảnh karaoke cũng mở ra nhiều tình huống có thể khiến người xem đặt câu hỏi và đưa ra những dự đoán riêng.

Án Mạng Karaoke đang có màn khởi đầu đáng chú ý tại phòng vé Việt.

Trong bối cảnh nhiều phim Việt cùng cạnh tranh sự chú ý của khán giả, thành tích của Án Mạng Karaoke là tín hiệu tích cực cho dự án ở những ngày đầu phát hành. Bộ phim cũng có lợi thế khi các hoạt động quảng bá, sự kiện ra mắt và giao lưu với khán giả tạo thêm cơ hội để tác phẩm tiếp cận người xem. Dù vậy, chặng đường tiếp theo vẫn sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì sức hút và phản hồi của khán giả sau khi thưởng thức phim.

Án Mạng Karaoke thuộc thể loại trinh thám, khai thác câu chuyện xoay quanh một vụ án bí ẩn trong không gian karaoke. Những manh mối được hé lộ cùng các nhân vật có liên quan tạo nên mạch truyện hướng đến việc tìm ra sự thật. Thay vì chỉ tập trung vào quá trình điều tra, bộ phim còn đặt các nhân vật vào những tình huống khiến khán giả phải cân nhắc lời nói, hành động và động cơ của từng người.

Án Mạng Karaoke do đạo diễn Hoàng Lê thực hiện, quy tụ dàn diễn viên từ Bắc vào Nam với nhiều gương mặt quen thuộc. Trong phim, Vân Dung vào vai bà Thủy, nạn nhân của vụ án mạng kỳ lạ khi bị sát hại bằng chiếc micro cắm trong họng. Đoàn Thiên Ân đảm nhận vai Tâm, trợ lý của sư Tuệ Giác trong khóa tu chữa lành, đồng thời đứng ra điều tra để tìm kiếm hung thủ.

Vân Dung vào vai bà Thủy, nạn nhân của vụ án mạng.

NSƯT Đại Nghĩa hóa thân thành thầy Nguyện Giang, người tu tập và thiền định trên núi, có cách nói chuyện răn dạy nhưng ẩn chứa những đối lập trong nội tâm. Thanh Sơn vào vai Trực, một trong những thành viên tham gia chuyến đi có liên hệ và mâu thuẫn xoay quanh vụ án, trong khi Trịnh Thảo đảm nhận vai Vy, thành viên của nhóm đi chữa lành. Bên cạnh đó, Tiểu Bảo Quốc xuất hiện với vai ông Chín. Dàn diễn viên còn có Quỳnh Lý, Tạ Lâm, Tuyền Mập và Phương Dung, góp phần tạo nên mạng lưới nhân vật với nhiều mối liên hệ trong câu chuyện trinh thám.

Với doanh thu vượt 18 tỷ đồng tính đến ngày 24/10, Án Mạng Karaoke đang có khởi đầu tích cực tại phòng vé. Việc liên tiếp đứng đầu doanh thu trong 3 ngày chiếu sớm giúp bộ phim tạo được lợi thế về độ nhận diện, nhưng kết quả ở những ngày tiếp theo mới cho thấy rõ hơn sức bền của tác phẩm. Diễn biến phòng vé của Án Mạng Karaoke vì thế tiếp tục là thông tin được khán giả quan tâm trong thời gian phim ra rạp.