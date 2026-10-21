'Án Mạng Karaoke' lập thành tích bất ngờ

Án Mạng Karaoke gây chú ý khi bất ngờ dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt Nam trong ngày 21/10/2026. Đáng nói, bộ phim mới tổ chức các suất chiếu sớm từ 18h cùng ngày, nhưng đã ghi nhận lượng vé bán ra đáng kể trước khi chính thức phát hành trên toàn quốc.

Theo số liệu được cung cấp, tính đến sáng 21/10, Án Mạng Karaoke bán được 10.841 vé trên 1.131 suất chiếu, mang về khoảng 902,47 triệu đồng doanh thu trong ngày. Tổng doanh thu của phim đạt khoảng 1,326 tỷ đồng. Với kết quả này, tác phẩm tạo nên bất ngờ trên bảng xếp hạng phòng vé khi chưa bước vào giai đoạn phát hành rộng rãi.

Án Mạng Karaoke đã vươn lên top 1 doanh thu ngày 21/10.

Điểm đáng chú ý là thành tích của Án Mạng Karaoke đến từ giai đoạn chiếu sớm, khi khán giả phải chờ đến 18h ngày 21/10 mới có thể xem những suất chiếu đầu tiên. Việc bộ phim nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu cho thấy tác phẩm đang thu hút sự quan tâm của một bộ phận khán giả yêu thích dòng phim trinh thám pha hài.

Tuy nhiên, kết quả ban đầu chưa đủ để khẳng định sức hút lâu dài của phim tại phòng vé. Doanh thu trong những ngày tiếp theo, đặc biệt khi số lượng suất chiếu thay đổi và phim bước vào giai đoạn phát hành chính thức, sẽ là cơ sở rõ ràng hơn để đánh giá khả năng cạnh tranh của tác phẩm.

Được đạo diễn Hoàng Lê thực hiện, Án Mạng Karaoke khai thác một tình huống tưởng chừng quen thuộc nhưng nhanh chóng chuyển hướng thành vụ án khó đoán. Câu chuyện bắt đầu khi một nhóm người lên núi với mong muốn tìm kiếm sự bình yên, chữa lành tinh thần. Thế nhưng, chuyến đi bất ngờ biến thành cơn ác mộng khi con đường duy nhất trở về bị sạt lở, khiến tất cả rơi vào tình thế bị cô lập.

Mọi chuyện trở nên căng thẳng khi bà Thủy, người phụ nữ có sở thích hát karaoke, được phát hiện đã chết tại homestay với chiếc micro găm vào cổ họng. Chi tiết này mở ra hàng loạt nghi vấn, đồng thời biến những người có mặt tại hiện trường thành các đối tượng bị đặt dấu hỏi.

Vân Dung trong Án Mạng Karaoke.

Trong Án Mạng Karaoke, bà Thủy không chỉ khiến mọi người ám ảnh bởi giọng hát thường xuyên gây phiền toái, mà còn có tính cách khiến nhiều người xung quanh ôm hận. Vì vậy, gần như bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trở thành nghi phạm. Khi không thể rời khỏi khu vực xảy ra án mạng, các nhân vật buộc phải đối diện với những mâu thuẫn và bí mật từng được che giấu.

Bên cạnh yếu tố phá án, Án Mạng Karaoke còn kết hợp chất hài với những tình huống trớ trêu, tạo màu sắc riêng cho câu chuyện. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên gồm Vân Dung, Đoàn Thiên Ân, Đại Nghĩa, Thanh Sơn, Quỳnh Lý, Trịnh Thảo, Tiểu Bảo Quốc, Phương Dung và Tuyền Mập. Trong đó, Vân Dung đảm nhận vai bà Thủy, còn Đoàn Thiên Ân vào vai Tâm, nữ phóng viên tham gia lần theo manh mối để tìm ra sự thật.

Với thành tích ban đầu từ các suất chiếu sớm, Án Mạng Karaoke đang có khởi đầu đáng chú ý trước khi chính thức ra rạp toàn quốc. Diễn biến doanh thu trong những ngày tới sẽ cho thấy liệu bộ phim có thể duy trì vị trí nổi bật trên bảng xếp hạng phòng vé Việt hay không.