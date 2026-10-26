'Án mạng karaoke' kết thúc sự thống trị của 'Trại buôn người'

Theo thống kê của Box Office Vietnam, Án mạng karaoke đã vươn lên dẫn đầu phòng vé Việt cuối tuần qua, chính thức chấm dứt chuỗi nhiều tuần thống trị của Trại buôn người.

Trong ba ngày cuối tuần (23-25/10), bộ phim của đạo diễn Hoàng Lê thu khoảng 20 tỷ đồng, với hơn 213.000 vé bán ra trên 8.752 suất chiếu. Bình quân mỗi suất có khoảng 24 khán giả. Đây là kết quả khả quan, giúp tác phẩm sớm tạo lợi thế trong cuộc đua phòng vé.

Tính đến tối 25/10, tổng doanh thu của Án mạng karaoke đã vượt 31 tỷ đồng. Bộ phim có sự tham gia của Thiên Ân và Thanh Sơn đang chiếm ưu thế về lượng suất chiếu. Tuy nhiên, hiệu suất bán vé của tác phẩm chưa thực sự vượt trội so với đối thủ đồng hương, cho thấy cuộc cạnh tranh vẫn chưa hoàn toàn ngã ngũ.

Án mạng karaoke vươn lên dẫn đầu phòng vé Việt.

Sau gần một tháng liên tiếp dẫn đầu, Trại buôn người lùi xuống vị trí thứ hai. Trong ba ngày cuối tuần, tác phẩm do Toni Dương Bảo Anh cầm trịch kiếm thêm khoảng 10,5 tỷ đồng, tương đương hơn 108.000 vé trên gần 5.200 suất chiếu. Bình quân mỗi suất thu hút khoảng 21 khán giả.

Dẫu vậy, tốc độ kiếm tiền của Trại buôn người đã giảm đáng kể so với những tuần trước. Hiện tại, doanh thu của phim đạt khoảng 484 tỷ đồng. Trong bối cảnh lượng suất chiếu liên tục thu hẹp, mục tiêu chạm mốc 500 tỷ đồng đang trở nên khó khăn hơn, đặc biệt khi nhiều đối thủ mới chuẩn bị gia nhập đường đua.

Ở vị trí thứ ba, Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh cũng giảm nhiệt rõ rệt. Bộ phim kinh dị Thái Lan chỉ thu thêm khoảng 3,7 tỷ đồng trong ba ngày, đưa tổng doanh thu lên mức hơn 39 tỷ đồng. Đây là thành tích có phần lép vế so với sức hút của ba phần trước, vốn đều gây sốt tại rạp Việt. Sự thụt lùi này phần nào phản ánh áp lực cạnh tranh mà thương hiệu kinh dị Thái Lan đang đối mặt, khi nhiều phim nội địa liên tiếp đổ bộ và chiếm ưu thế về suất chiếu.

Trại buôn người giảm nhiệt sau gần một tháng ra rạp. Phim hiện đạt doanh thu khoảng 484 tỷ đồng.

Trong khi đó, Án mạng xém hoàn hảo tiếp tục có kết quả kém khả quan. Tác phẩm của đạo diễn Đức Nguyễn chỉ thu khoảng 245 triệu đồng trong ba ngày cuối tuần, với hơn 3.100 vé bán ra trên 266 suất chiếu. Tổng doanh thu phim mới đạt khoảng 15,6 tỷ đồng. Với tốc độ bán vé ngày càng chậm, bộ phim đang đối diện nguy cơ thua lỗ.

Nhóm phim ngoại còn lại cũng chưa tạo được sức hút đáng kể. Shaun the Sheep: Quái lạ ghé nhà thu gần 1,3 tỷ đồng cuối tuần, trong khi Bí mật bị chôn vùi và Cõi nguyền đều không chạm mốc một tỷ đồng. Thị trường nhìn chung vẫn phụ thuộc lớn vào hai phim Việt đứng đầu, trong khi doanh thu của các tác phẩm xếp sau khá khiêm tốn.