'Án ma túy’ giả, ‘gà đồng lạnh’ nghìn tỉ và những vụ việc đáng chú ý

Thông qua việc tái hiện một vụ án lừa đảo trên không gian mạng, phiên tòa giả định tại Trường THCS Nguyễn Hữu Thận (Quảng Trị) đưa pháp luật đến gần hơn với thanh thiếu niên, giúp các em nhận diện thủ đoạn phạm tội và nâng cao kỹ năng tự bảo vệ trong môi trường số.