'Án ma túy’ giả, ‘gà đồng lạnh’ nghìn tỉ và những vụ việc đáng chú ý
Công an bác tin bắt cóc trẻ em ở Cần Thơ; một cụ ông suýt mất 150 triệu đồng vì bị dọa liên quan đường dây ma túy; một người bị bắt vì bịa chuyện “gà đồng lạnh” giá hàng nghìn tỉ đồng để lừa tiền. Cùng với đó là những sai phạm được thanh tra chỉ ra tại Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa và các vụ việc liên quan thuốc lá lậu, vi phạm giao thông.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-video-an-ma-tuy-gia-ga-dong-lanh-nghin-ti-va-nhung-vu-viec-dang-chu-y-a497877.html