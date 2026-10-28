An Lương tuyên truyền chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá và chống khai thác IUU

Các ngư dân và chủ của 80 tàu cá trên địa bàn xã An Lương tham gia buổi tuyên truyền.

Các ngư dân và chủ tàu cá trên địa bàn xã An Lương tham gia buổi tuyên truyền. Ảnh: Thanh Bình

Tại đây, đại diện Đồn Biên phòng Mỹ An và Phòng Kinh tế xã An Lương phổ biến các quy định của pháp luật về chống khai thác IUU, quy định về xử phạt vi phạm hành chính và trách nhiệm hình sự liên quan đến các hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài, không lắp đặt hoặc cố tình ngắt thiết bị giám sát hành trình (VMS).

Ngoài ra, các báo cáo viên còn phổ biến Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 9-12-2025 của HĐND tỉnh Gia Lai về chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không có nhu cầu hoạt động hoặc không đủ điều kiện khai thác thủy sản.

Các hộ ngư dân được hướng dẫn cụ thể về đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ và quy trình, thủ tục thụ hưởng chính sách hỗ trợ.

Hội nghị nhằm mục đích giúp ngư dân, chủ tàu cá nắm rõ quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia khai thác thủy sản, chấp hành pháp luật khi vươn khơi hoặc đăng ký chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá theo quy định, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển nghề cá bền vững.