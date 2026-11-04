Ăn loại rau quen thuộc mỗi tuần, nguy cơ ung thư có thể giảm 36%

Trẻ em có thể không thích nghe điều này, nhưng bông cải xanh hoàn toàn xứng đáng có mặt trong bữa ăn hàng ngày. Cả phần hoa và thân của loại rau này đều chứa nhiều dưỡng chất giúp duy trì sức khỏe tim mạch, xương và có thể góp phần giảm nguy cơ ung thư.

"Bông cải xanh là loại rau có thể đảm nhiệm nhiều vai trò cùng lúc", Emily Ho, Giáo sư dinh dưỡng kiêm Giám đốc Viện Linus Pauling thuộc Đại học Bang Oregon (Mỹ), cho biết. "Bông cải xanh chứa nhiều loại vitamin, khoáng chất và hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học, giúp tăng cường sức khỏe tổng thể".

Dưới đây là những lợi ích nổi bật của bông cải xanh và cách chế biến để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng của loại rau này, theo New York Times.

Chứa hợp chất có khả năng chống ung thư

Bạn đã bao giờ nhăn mặt vì mùi hơi hăng của bông cải xanh chưa?

Cùng với súp lơ trắng, cải Brussels và các loại rau họ cải khác, bông cải xanh chứa sulforaphane, hợp chất có nguồn gốc từ lưu huỳnh. Đây là một trong những chất tạo nên mùi đặc trưng và vị hơi đắng của loại rau này. Các nhà khoa học cho rằng sulforaphane có những đặc tính giúp chống lại ung thư.

Theo Giáo sư Emily Ho, các nghiên cứu cho thấy sulforaphane trong bông cải xanh có thể giúp cơ thể tăng sản xuất những enzyme tham gia quá trình loại bỏ các chất độc hại, chẳng hạn những chất có trong không khí ô nhiễm và khói thuốc lá.

Ngoài ra, sulforaphane còn là chất chống oxy hóa, có khả năng bảo vệ cơ thể trước tình trạng viêm. "Giả thuyết được đưa ra là bông cải xanh giúp bảo vệ tế bào khỏi tình trạng viêm, vốn có thể thúc đẩy sự phát triển của ung thư", Ingrid Adams, chuyên gia dinh dưỡng được cấp chứng chỉ hành nghề và Phó giáo sư dinh dưỡng y khoa tại Đại học Bang Ohio (Mỹ), giải thích.

Bông cải xanh là một trong những loại rau rất giàu vitamin C và các dưỡng chất quan trọng cho sức khỏe. Ảnh: Shutterstock.

Trong một phân tích gần đây, 17 trong số 23 nghiên cứu tìm thấy mối liên hệ giữa việc ăn bông cải xanh và nguy cơ mắc một số loại ung thư phổ biến thấp hơn, bao gồm ung thư phổi, ung thư đại tràng và ung thư vú. Khi tổng hợp kết quả, các nghiên cứu cho thấy những người ăn bông cải xanh ít nhất một lần mỗi tuần có nguy cơ mắc ung thư thấp hơn 36% so với những người không ăn.

Tuy nhiên, theo Trygve Tollefsbol, Giáo sư sinh học tại Trung tâm Ung thư Toàn diện O’Neal thuộc Đại học Alabama ở Birmingham (Mỹ), các nhà nghiên cứu vẫn chưa chứng minh được chắc chắn rằng ăn bông cải xanh có thể ngăn ngừa ung thư.

Tiến sĩ Tollefsbol cho biết những người thường xuyên ăn bông cải xanh cũng có xu hướng duy trì nhiều thói quen lành mạnh khác. Vì vậy, các nghiên cứu chưa thể xác định riêng việc ăn bông cải xanh là nguyên nhân giúp một người không mắc bệnh.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Theo Anna L. Fogel, chuyên gia dinh dưỡng tại Trung tâm Y tế Harborview ở Seattle (Mỹ), vitamin K trong bông cải xanh giúp cơ thể điều hòa quá trình lưu thông và đông máu.

Các hướng dẫn dinh dưỡng thường khuyến nghị phụ nữ trưởng thành bổ sung khoảng 90 microgam vitamin K mỗi ngày, trong khi nam giới cần khoảng 120 microgam.

Một cốc bông cải xanh sống, cắt nhỏ, chứa khoảng 93 microgam vitamin K. Khẩu phần bông cải xanh này cũng cung cấp một lượng kali đáng kể, khoảng 288 mg. Theo chuyên gia Ingrid Adams, kali có thể giúp giảm huyết áp cao.

Bông cải xanh còn giàu chất xơ, có thể góp phần làm giảm cholesterol xấu (LDL) trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh động mạch vành.

Có thể giúp xương chắc khỏe

Theo Giáo sư Emily Ho, hàm lượng vitamin K cao trong bông cải xanh cũng mang lại lợi ích cho hệ xương. Vitamin này đóng vai trò quan trọng trong việc kích hoạt một số protein tham gia quá trình hình thành và duy trì độ chắc khỏe của xương.

Vitamin C trong bông cải xanh cũng rất cần thiết đối với sức khỏe xương. Dưỡng chất này hỗ trợ quá trình khoáng hóa xương, giúp xương không trở nên giòn, dễ gãy. Một phần tác dụng này đến từ khả năng kích thích cơ thể sản xuất collagen. Đáng chú ý, một cốc bông cải xanh sống chứa nhiều vitamin C hơn một cốc bưởi.

Các chuyên gia khuyến cáo không nên nấu bông cải xanh quá chín để hạn chế thất thoát dưỡng chất. Ảnh: Magnific.

Cách ăn bông cải xanh tốt nhất là gì?

Theo các chuyên gia, điều quan trọng là tránh luộc bông cải xanh quá lâu hoặc nấu quá chín.

Bông cải xanh chứa một loại enzyme hoạt tính gọi là myrosinase, được giải phóng khi chúng ta nhai và tiêu hóa loại rau này. Myrosinase giúp kích hoạt quá trình hình thành sulforaphane, hợp chất có nhiều lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, nếu nấu bông cải xanh quá lâu, phần lớn enzyme myrosinase có thể bị mất hoạt tính.

Theo Giáo sư Emily Ho, bông cải xanh vẫn giữ được những lợi ích này nếu sau khi nấu, rau còn độ giòn nhẹ. "Nếu rau chưa bị nấu đến mức mềm nhũn hoàn toàn, điều đó có nghĩa là một số thành tế bào vẫn còn nguyên vẹn và một phần enzyme vẫn còn hoạt động", bà giải thích.

Ngoài ra, các chuyên gia còn có một lý do khác để không ưu tiên phương pháp luộc bông cải xanh. Theo chuyên gia Anna L. Fogel, một số vitamin tan trong nước của bông cải xanh, chẳng hạn vitamin C, có thể bị thất thoát trong quá trình luộc, làm giảm lượng dưỡng chất còn lại trong rau.