Ăn loại lá nhìn rất giống rau, một học sinh tử vong

Lá ngón là cây rất độc, ăn 3 lá có thể đủ gây tử vong. Ảnh: Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia

Lá ngón nhìn rất giống cây rau ăn được nên dễ gây nhầm lẫn. Ăn 3 lá ngón có thể đủ gây tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 15 phút ngày 28/10, 5 học sinh gồm R.T.N.U. (sinh năm 2014), R.T.B.Q., P.T.H.T., R.T.S.P.T.M. và T.N.T.M.H. (cùng sinh năm 2013) đã ăn lá ngón.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã phối hợp với các lực lượng chức năng huy động phương tiện đưa các học sinh đi cấp cứu tại Trạm Y tế Quân dân y xã Hùng Sơn. Đến chiều cùng ngày, em T.N.T.M.H. đã tử vong. Bốn học sinh còn lại hiện tiếp tục được cấp cứu, theo dõi tại cơ sở y tế địa phương.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Ga Ry cử lực lượng Quân y phối hợp với Trạm Y tế xã Hùng Sơn tổ chức cứu chữa các học sinh; đồng thời phối hợp với Công an xã và các lực lượng chức năng điều tra, xác minh vụ việc.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cũng phối hợp với chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên các gia đình có con gặp nạn và hỗ trợ gia đình học sinh tử vong.

Công an xã Hùng Sơn đang tiếp tục phối hợp với nhà trường xác minh, làm rõ vụ việc.

Một số thực vật dễ nhầm lẫn với cây Lá ngón. Ảnh: Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia

Lá ngón rất giống nhiều cây thuốc, rau ăn được

Theo Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, lá ngón là một trong bốn loại cây có độc tính cao nhất, rất giống nhiều cây thuốc, rau ăn được nên dễ gây nhầm lẫn. Lá ngón được người dân gọi với các tên khác như: ngón vàng, thuốc rút ruột, cây rút ruột, co ngón, hồ mạn trường, hồ mạn đằng, hoàng đằng, đoạn trường thảo, câu vẫn.

Mô tả cây lá ngón : cây nhỡ, mọc leo, cành nhẵn có rãnh dọc. Lá mọc đối, hình trứng thuôn dài hoặc hình mác, mép nguyên, mặt nhẵn bóng, lá kèm không rõ. Cụm hoa hình chùy ở nách lá, dạng ngù. Hoa màu vàng, đài 5 lá đài rời, tràng gồm 5 cánh hoa nhẵn, dính thành ống hình phễu, nhị 5, đỉnh ở phía dưới ống tràng, bầu nhẵn, vòi dạng sợi, đầu nhụy 4 thùy hình sợi. Quả nang có vỏ cứng, dai, hạt có rìa mỏng bao quanh, mép cắt khía.

Loại cây này thường mọc hoang ở các vùng núi cao từ Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, Điện Biên, Quảng Ninh, Hoà Bình, Nghệ An, Kon Tum. Một số thực vật dễ nhầm lẫn với cây lá ngón là bù ốc leo (lá ngón ăn được), cây chè vằng (nhầm lẫn lấy lá uống).

Ăn 3 lá ngón có thể gây tử vong

Các alkaloid chứa trong toàn bộ cây, độc tính giảm dần theo thứ tự rễ, lá, hoa, quả và thân cây; thậm chí mật hoa, ong ăn phải mật cũng có thể bị nhiễm độc. Các alkaloid trong cây Lá ngón gồm: koumin (nhiều nhất), gelsemine, gelsenicin (độc nhất), gelsamydin, gelsemoxonin, 19- hydroxygelsamydin…

Hiện chưa có nghiên cứu về các liều gây chết tối thiểu trên người của các độc tố từ lá ngón. Các tài liệu về cây thuốc ở Việt Nam cho thấy lá ngón là cây rất độc, ăn 3 lá có thể đủ gây tử vong. Tác dụng chính của các độc tố là trên các đầu mút dây thần kinh vận động dẫn tới liệt các cơ vân.

Các tài liệu về cây thuốc ở Việt Nam cho thấy lá ngón là cây rất độc, ăn 3 lá có thể đủ gây tử vong. Ảnh: Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia

Triệu chứng ngộ độc lá ngón

Các triệu chứng ngộ độc lá ngón xuất hiện khoảng 5-30 phút sau ăn/uống. Các triệu chứng chính bao gồm:

- Tai mũi họng mắt: Giãn đồng tử, sụp mi (do liệt cơ), song thị, giảm hoặc mất thị lực. Khô miệng, khó nói, khó nuốt.

- Tim mạch: nhịp tim chậm.

- Hô hấp: khó thở, suy hô hấp do liệt cơ hô hấp.

- Thần kinh: Đau đầu, chóng mặt, co giật (khi ngộ độc nặng), khít hàm, cứng các cơ, yếu cơ, liệt cơ.

- Da - niêm mạc: vã mồ hôi, đã có báo cáo về trường hợp bệnh nhân bị viêm da sau khi cầm nắm rễ, lá, hoa.

- Tác dụng với thai nhi, phụ nữ cho con bú, khả năng gây ung thư đột biến gen: chưa có nghiên cứu nào đánh giá các tác dụng này.

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