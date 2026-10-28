Ăn lê vào mùa hanh khô có giúp giảm khô da?

Khi thời tiết chuyển sang hanh khô, nhiều người nhận thấy da căng ráp, môi nứt nẻ, cổ họng khô và mũi khó chịu. Đây cũng là thời điểm lê được nhiều người lựa chọn nhờ vị ngọt thanh, mọng nước và dễ ăn.

Lê có thể góp phần bổ sung nước và cung cấp một số vitamin, khoáng chất cho cơ thể. Tuy nhiên, cần hiểu đúng rằng ăn lê không phải biện pháp điều trị khô da. Muốn hạn chế tình trạng này, mỗi người cần kết hợp chế độ ăn uống cân bằng với việc dưỡng ẩm và bảo vệ da.

Quả lê có lợi gì cho làn da?

Lê là loại quả chứa nhiều nước, đồng thời cung cấp chất xơ, một lượng vitamin C và các hợp chất thực vật như flavonoid, acid phenolic. Ăn lê có thể góp phần bổ sung nước và đa dạng hóa nguồn dinh dưỡng trong khẩu phần hằng ngày.

Vitamin C cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen, loại protein đóng vai trò quan trọng đối với cấu trúc của da. Tuy nhiên, lê không phải nguồn vitamin C nổi bật nếu so với một số loại quả như ổi. Vì vậy, nên ăn đa dạng trái cây thay vì trông chờ vào một loại quả duy nhất.

Lê cũng chứa các hợp chất chống oxy hóa được nghiên cứu về hoạt tính sinh học. Dù vậy, sự hiện diện của những hợp chất này không đồng nghĩa với việc ăn lê có thể làm mờ vết thâm hoặc trực tiếp cải thiện độ ẩm của da. Hiện chưa có đủ bằng chứng để khẳng định ăn lê là phương pháp điều trị khô da.

Theo quan niệm của y học cổ truyền, lê có vị ngọt, tính mát, thường được sử dụng trong các món ăn nhằm làm dịu cảm giác khô họng, khô rát. Những cách dùng này có thể mang lại cảm giác dễ chịu cho một số người, nhưng không nên xem đó là bằng chứng cho thấy lê có tác dụng điều trị bệnh.

Với người bị khô da vào mùa hanh khô, điều quan trọng là uống đủ nước, duy trì chế độ ăn cân bằng và sử dụng sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp. Không nên tự đắp lê tươi hoặc thoa nước ép lê lên mặt để dưỡng da, bởi thực phẩm không được thiết kế để thay thế mỹ phẩm chăm sóc da và có thể gây kích ứng ở một số người.

Ăn lê thế nào trong mùa hanh khô?

Ăn lê tươi: Đây là cách đơn giản để thưởng thức hương vị tự nhiên và bổ sung nước, chất xơ. Nên rửa sạch quả dưới vòi nước trước khi ăn; nếu ăn cả vỏ, cần làm sạch kỹ bề mặt. Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên chú ý lượng ăn, bởi lê chứa các loại đường có thể gây đầy hơi hoặc khó chịu ở một số người.

Nấu lê hoặc hấp lê: Lê có thể được hấp hoặc nấu thành món tráng miệng khi thời tiết lạnh. Cách chế biến này giúp món ăn mềm, dễ ăn hơn với một số người, nhưng chưa có bằng chứng cho thấy lê nấu chín giúp dưỡng ẩm da tốt hơn lê tươi. Nếu thêm đường phèn, nên dùng lượng vừa phải, đặc biệt với người mắc đái tháo đường hoặc đang kiểm soát cân nặng.

Kết hợp với nguyên liệu khác: Lê có thể được nấu cùng gừng để tạo món ăn có vị ấm, dễ thưởng thức trong những ngày lạnh. Tuy nhiên, món lê nấu gừng chỉ nên được xem là lựa chọn ăn uống thông thường, không thay thế thuốc điều trị nếu ho hoặc cảm lạnh kéo dài.

Ai cần thận trọng khi ăn lê?

Phần lớn người khỏe mạnh có thể ăn lê với lượng phù hợp trong chế độ ăn đa dạng. Tuy nhiên, một số trường hợp nên chú ý.

Người có cơ địa dị ứng với lê cần tránh ăn nếu từng xuất hiện các phản ứng như ngứa miệng, nổi mề đay hoặc sưng môi sau khi ăn. Nếu có biểu hiện khó thở hoặc sưng họng, cần được cấp cứu ngay.

Người dễ đầy hơi, chướng bụng hoặc tiêu chảy khi ăn một số loại trái cây cũng nên thử lượng nhỏ và theo dõi phản ứng của cơ thể. Lê chứa các loại đường có thể gây triệu chứng tiêu hóa ở người nhạy cảm.

Người mắc đái tháo đường không nhất thiết phải kiêng lê, nhưng cần tính lượng trái cây vào khẩu phần phù hợp và ưu tiên ăn quả nguyên miếng thay vì uống nước ép đã lọc bỏ phần lớn chất xơ.

Làm gì để hạn chế khô da khi trời hanh khô?

Ăn uống hợp lý có vai trò hỗ trợ sức khỏe tổng thể, nhưng những biện pháp chăm sóc trực tiếp vẫn rất quan trọng khi da bị khô.

Mỗi người nên uống nước đều đặn trong ngày, tránh để cơ thể thiếu nước. Khi tắm, nên dùng nước ấm vừa phải, hạn chế tắm lâu hoặc sử dụng xà phòng, chất tẩy rửa mạnh khiến da mất đi lớp dầu tự nhiên.

Sau khi tắm hoặc rửa mặt, nên thoa kem dưỡng ẩm khi da còn hơi ẩm. Người có làn da khô có thể lựa chọn sản phẩm dạng kem hoặc thuốc mỡ không hương liệu, tùy mức độ khô và khả năng dung nạp của da.

Trong phòng sử dụng điều hòa hoặc máy sưởi, có thể cân nhắc dùng máy tạo ẩm và vệ sinh thiết bị thường xuyên. Độ ẩm trong nhà nên được duy trì ở mức phù hợp, tránh để không khí quá khô hoặc quá ẩm.

Nếu da khô kéo dài, ngứa nhiều, đỏ, nứt nẻ hoặc bong vảy, người bệnh nên khám da liễu để xác định nguyên nhân. Đây có thể là biểu hiện của viêm da hoặc một vấn đề da liễu khác cần được điều trị phù hợp.