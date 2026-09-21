Ăn lá mơ lông thường xuyên có tác dụng gì?

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang The Times of India (Ấn Độ) cho biết, loại rau này hỗ trợ tiêu hóa, chống oxy hóa nếu sử dụng đúng cách.

Lá mơ lông (Paederia foetida) từ lâu được sử dụng trong y học dân gian tại nhiều nước châu Á. Loại cây này thường được dùng trong các bài thuốc truyền thống để hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi và đau bụng.

Các nghiên cứu đăng trên cơ sở dữ liệu của Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia Mỹ (NCBI) cũng ghi nhận lá mơ lông có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm, có thể hỗ trợ cải thiện rối loạn tiêu hóa.

Lá mơ lông tốt cho sức khỏe nhưng không nên lạm dụng.

Giáo sư Anupam Chatterjee, chuyên gia tiêu hóa tại Ấn Độ, cho biết nhiều loại thảo dược truyền thống như lá mơ lông có thể hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột, nhưng cần thêm nghiên cứu lâm sàng để xác nhận hiệu quả.

Báo Thanh Niên dẫn nguồn nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học thuộc MDPI (Thụy Sĩ) cho biết, lá mơ lông chứa flavonoid, polyphenol và các hợp chất sinh học có khả năng chống oxy hóa mạnh. Bác sĩ Rashmi Gupta, chuyên gia dinh dưỡng tại Ấn Độ, cho biết các chất chống oxy hóa này có thể giúp giảm viêm, bảo vệ tế bào và góp phần giảm nguy cơ bệnh mạn tính.

Một số nghiên cứu thực nghiệm còn ghi nhận lá mơ lông có thể tác động đến chuyển hóa glucose và lipid trong cơ thể.

Dù chưa có đủ bằng chứng trên người, các nhà khoa học cho rằng điều này có thể liên quan đến sự kết hợp giữa khả năng chống oxy hóa, kháng viêm và điều hòa enzyme chuyển hóa.

Hướng dẫn sử dụng lá mơ lông đúng cách

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời BS Vũ Duy Thành cho biết, lá mơ lông là “kháng sinh tự nhiên” quý giá trong Y học cổ truyền nhưng chỉ nên dùng như một vị thuốc hỗ trợ khi đường ruột gặp sự cố hoặc ăn thỉnh thoảng như món rau đổi vị, tuyệt đối không nên coi đây là loại rau ăn hằng ngày.

Theo bác sĩ Thành lá mơ lông chứa lượng tinh dầu mạnh, vị đắng chát đậm nên thuộc nhóm thiên về trị bệnh. Khi đường ruột đang có nhiệt tích, trệ khí (đầy hơi, đi ngoài phân hôi) thì lá mơ phát huy công dụng rất tốt, nhưng khi cơ thể đã ổn định, việc tiếp tục nạp vị thuốc có tính tả, sát trùng mạnh sẽ làm mất cân bằng âm dương tự nhiên.

Để thu được lợi ích sức khỏe mà không gây hại Tỳ Vị, nên tuân thủ các nguyên tắc sau:

Tần suất hợp lý: Chỉ nên ăn 1 - 2 lần/tuần như một loại rau gia vị. Khi dùng với mục đích chữa chướng bụng hay lỵ nhẹ, chỉ nên dùng theo đợt từ 3 - 5 ngày, khi hết triệu chứng thì dừng.

Phối hợp quân bình âm - dương: Món lá mơ lông thái nhỏ trộn trứng gà nướng lá chuối hoặc chiên khô (không dùng dầu mỡ) là bài thuốc cổ phương tuyệt vời. Trứng gà tính bình, vị ngọt giúp bổ dưỡng, đi kèm với tính mát, sát trùng của lá mơ tạo nên sự cân bằng âm - dương, vừa tiêu tích vừa không làm hại Tỳ Vị.

Làm chín lá mơ lông: Đông y khuyến cáo nên làm chín lá mơ lông bằng cách hấp, nướng khi dùng để giảm bớt tính hàn và khử bớt vi khuẩn, giun sán bám trên lớp lông mịn của lá.

Lưu ý các đối tượng cần tránh: Người có thể trạng hư hàn (hay lạnh tay chân, sợ gió, đi ngoài phân lỏng nát kéo dài) hoặc phụ nữ đang mang thai nên hạn chế ăn sống nhiều lá mơ lông tươi chưa rửa sạch để tránh nguy cơ nhiễm vi khuẩn hay ký sinh trùng.