Ăn không nhai tác hại thế nào?

Ăn uống hàng ngày nên hình thành thói quen nhai kỹ nuốt chậm. (Ảnh: ITN).

Khó tiêu

Thức ăn chưa được nhai kỹ mà đi thẳng vào dạ dày, những miếng lớn khó trộn đều với dịch dạ dày, làm men pepsin trong dạ dày không thể phân giải protein hiệu quả. Điều này làm thức ăn ở lại trong dạ dày lâu hơn, gây đầy bụng, ợ hơi và các triệu chứng khó chịu khác.

Tình trạng diễn ra lâu dài có thể làm rối loạn nhịp co bóp tiêu hóa của dạ dày và ruột, khiến chức năng tiêu hóa giảm dần, cảm thấy chán ăn hoặc no lâu sau bữa ăn, ảnh hưởng đến hiệu quả hấp thụ dinh dưỡng tổng thể.

Gánh nặng cho dạ dày và ruột

Khi bạn lười nhai, những hạt thức ăn thô ráp sẽ ma sát cơ học với niêm mạc dạ dày và thành ruột, buộc dạ dày và ruột phải tiết nhiều axit dạ dày và enzyme tiêu hóa hơn để xử lý thức ăn chưa nghiền nát.

Tình trạng làm việc quá tải này dễ gây viêm dạ dày mãn tính hoặc loét dạ dày, nghiêm trọng có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày và chảy máu. Ruột cũng cần co bóp mạnh hơn để đẩy các khối thức ăn lớn, tăng khả năng mắc các bệnh rối loạn chức năng tiêu hóa.

Vì vậy, nên cố gắng ăn chậm lại, giảm ăn những thức ăn có thể cầm tay trực tiếp, làm chậm tốc độ đưa thức ăn vào miệng. Khi ăn cũng nên thường xuyên nghỉ một chút, để tránh vô tình ăn quá nhiều.

Rối loạn dinh dưỡng

Quá trình nhai giúp kích thích tiết amylase trong nước bọt, khởi đầu việc tiêu hóa carbohydrate. Nếu không nhai, thực phẩm tinh bột sẽ không được phân giải sơ bộ trong miệng, khi vào ruột non sẽ khó được hấp thụ hoàn toàn, gây lãng phí năng lượng.

Đồng thời, các vitamin và khoáng chất bọc trong tế bào thực vật sẽ không được giải phóng đủ do tế bào không bị phá vỡ, khiến cơ thể không nhận đủ vi chất, về lâu dài có thể dẫn đến suy dinh dưỡng.

Nói cách khác, sau khi chúng ta ăn, dinh dưỡng cần phải được tiêu hóa mới hấp thụ được. Nếu chúng ta ăn quá nhanh, thậm chí không nhai, quá trình tiêu hóa không kịp, các chất dinh dưỡng cũng sẽ bị thất thoát. Trong khi cơ thể chưa kịp hấp thụ đầy đủ dinh dưỡng, lâu ngày sẽ dẫn đến tình trạng thiếu dinh dưỡng.

Nguy cơ mắc bệnh răng miệng

Thiếu hành động nhai làm giảm khả năng tự làm sạch răng, thức ăn dễ bị mắc lại giữa kẽ răng và rãnh lợi. Các mảng bám này lên men tạo ra chất có tính axit, ăn mòn men răng gây sâu răng, đồng thời kích thích lợi gây viêm.

Ngoài ra, cơ nhai không được luyện tập có thể dẫn đến xương hàm phát triển không đều hoặc răng mọc lệch, tăng nguy cơ mắc bệnh nha chu, ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng.

Ảnh hưởng hệ miễn dịch

Lười nhai cũng có thể ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, bởi khi ăn nhanh, thức ăn chưa kịp tiêu hóa sẽ làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Vì vậy, cơ thể sẽ luôn trong trạng thái tiêu hóa kéo dài, khả năng miễn dịch và chức năng của đường ruột sẽ bị ảnh hưởng, dễ mắc các bệnh về hệ tiêu hóa.

Nguy cơ nghẹt thở

Những miếng thức ăn to nếu không được nghiền nát kỹ mà nuốt trực tiếp rất dễ kẹt ở cổ họng hoặc lọt vào đường thở. Đặc biệt là trẻ em và người già, do phản xạ nuốt kém phối hợp, nên dễ bị tắc nghẽn đường thở hơn.

Một khi thức ăn bị kẹt, sẽ gây thiếu oxy trong thời gian ngắn, đe dọa tính mạng. Dù không hoàn toàn tắc nghẽn, cũng có thể gây ho dữ dội hoặc viêm phổi do hít phải thức ăn.

Trong ăn uống hàng ngày nên hình thành thói quen nhai kỹ nuốt chậm, mỗi miếng thức ăn nên nhai trên 20 lần để đảm bảo thức ăn trở thành dạng nhão rồi mới nuốt.

Khi ăn hãy tập trung, tránh vừa ăn vừa nói chuyện hoặc cười lớn, để phòng ngừa thức ăn lọt vào đường thở.

Chọn thực phẩm mềm, dễ tiêu hóa, hạn chế ăn những món quá cứng hoặc dính. Nếu đã xuất hiện những triệu chứng như đau dạ dày liên tục, khó nuốt, cần đi khám tại khoa tiêu hóa của bệnh viện kịp thời, làm theo hướng dẫn của bác sĩ để kiểm tra và điều trị, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc gây chậm trễ công việc chữa trị.

Theo article.fh21.com